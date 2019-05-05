دبي - بواسطة محمد فارس © صورة من التلفزيون المتظاهرون السودانيون في الخرطوم نددوا بالمجلس العسكري الانتقالي. انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي "صفقة القرن": صهر ترامب سيعرض خطة سلام تكرس القدس عاصمة لإسرائيل وتتجنب ذكر "حل الدولتين" France 24

الجزائريون يتظاهرون في الجمعة الحادية عشرة تعبيرا عن تصميمهم على رحيل رموز النظام France 24

حشود كبيرة من السودانيين في "موكب المليون" وجمود المفاوضات مع المجلس العسكري سيد الموقف France 24 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ Advertisements SD LO السودان: متظاهرون من دارفور ينضمون للمعتصمين في الخرطوم وينددون بالمجلس العسكري الانتقالي France 24 مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي انضم متظاهرون سودانيون قدموا من إقليم دافور (غرب) الجمعة إلى ركب المتجمعين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لشخصيات مدنية استجابة لنداء "قوى إعلان الحرية والتغيير". وندد المتظاهرون بالمجلس العسكري وقالوا إنه كان شريك الرئيس السابق عمر البشير.

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كانت هذه تفاصيل خبر السودان: متظاهرون من دارفور ينضمون للمعتصمين في الخرطوم وينددون بالمجلس العسكري الانتقالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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