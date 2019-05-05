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السودان: متظاهرون من دارفور ينضمون للمعتصمين في الخرطوم وينددون بالمجلس العسكري الانتقالي

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المتظاهرون السودانيون في الخرطوم نددوا بالمجلس العسكري الانتقالي. دبي - بواسطة محمد فارس © صورة من التلفزيون المتظاهرون السودانيون في الخرطوم نددوا بالمجلس العسكري الانتقالي. انضم متظاهرون سودانيون قدموا من إقليم دافور (غرب) الجمعة إلى ركب المتجمعين أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لشخصيات مدنية استجابة لنداء "قوى إعلان الحرية والتغيير". وندد المتظاهرون بالمجلس العسكري وقالوا إنه كان شريك الرئيس السابق عمر البشير.
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السودان: متظاهرون من دارفور ينضمون للمعتصمين في الخرطوم وينددون بالمجلس العسكري الانتقالي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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