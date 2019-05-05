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ولى العهد السعودى يتكفل بعلاج طفل يمنى مصاب بورم خبيث فى عينه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه ولى العهد السعودى، الأمير بن عبدالعزيز، بمعالجة الطفل اليمنى رواف جابر آل عوفان، وذلك على نفقته الخاصة؛ إذ يعانى الطفل ذو العام وأربعة أشهر ورمًا خبيثًا، أفقده إحدى عينيه.

 

ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة، أن ينقل الطفل إلى أحد مستشفيات المملكة العربية لإجراء العلاج اللازم.

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وقال والد الطفل جابر آل عوفان لصحيفة "سبق" السعودية، أن نجله مصاب بالورم الخبيث منذ ولادته بعد أن سبَّب له الحبل السرى اختناقًا بعد التوائه على رقبته، وأُصيب بسوائل فى جسمه، وأُصيب بضمور فى الدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم فى عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد إثره عينه اليمنى.


 

 

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