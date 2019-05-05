المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط: حماس وحركة الجهاد الإسلامي شاركتا بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

وقال غرينبلات في تغريدة: "حماس وحركة الجهاد الإسلامي شاركتا في عمل إرهابي، حيث أطلقتا بشكل عشوائي مئات الصواريخ التي استهدفت التجمعات المدنية الإسرائيلية. نؤكد أن الولايات المتحدة تؤيد وبحزم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، وندعو المجتمع الدولي إلى أن تحذو حذوها.

هذا وتصاعد العنف بين إسرائيل وقطاع غزة لليوم الثاني. فقد أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم مقتل مواطناً إسرائيليا يبلغ من العمر 60 عاما متأثر بجروحه نتيجة سقوط قطيفة صاروخية في مدينة عسقلان، كما أعلن الجانب الفلسطيني عن إصابة 3 فلسطينيين في غارة اسرائيلية استهدفت مسجدا في مخيم الشاطئ غرب غزة.