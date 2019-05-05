في حرب المصافي والمضائق.. طهران تستنفر قواتها وتواصل التصدير وواشنطن تهدد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي انتهت الإعفاءات من العقوبات الأمريكية الممنوحة للبلدان التي تستورد النفط من إيران، وبين الرأي الذي يرى أن العقوبات الجديدة ستلحق الاقتصاد الإيراني بأضرار وخيمة ، والرأي الآخر الذي يحرى أنّ إيران تمتلك من الوسائل ما يتيح لها التأقلم مع سلة العقوبات الجديدة ، تتفاقم الأزمة بين تعطيل مصافي النفط أو إغلاق مضيق هرمز.

وفّرت الإعفاءات من العقوبات الممنوحة لتركيا والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية شريان حياة للحكومة الإيرانية، لكن مع انتهاء صلاحية الإعفاءات،الخميس، يجب أن تتوقف تلك الواردات، وإلا ستواجه تلك البلدان الانتقام الاقتصادي من الولايات المتحدة.

ولم تكتف واشنطن بالعقوبات على النفط ، فأعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستبدأ بفرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي.

إيران: سنصدر النفط

وفي المقابل ، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إنه يجب على بلاده تعزيز الصادرات غير النفطية ومواصلة مبيعات النفط لمواجهة العقوبات الأمريكية.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي: "أمربكا تحاول خفض الاحتياطي الأجنبي... ومن ثم علينا زيادة دخلنا من العملة الصعبة وخفض إنفاقنا من العملة".

وتابع روحاني:"يجب أن نرفع الانتاج ونزيد من صادراتنا (غير النفطية) وأن نقاوم المخططات الأمركية ضد بيع نفطنا".

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات على إيران في نوفمبر بعد الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والقوى العالمية ، وقلصت تلك العقوبات بالفعل صادرات النفط الإيراني أكثر من النصف، إلى مليون برميل يوميا أو أقل.

وقالت واشنطن، مستهدفة وقف مبيعات إيران تماما، إن جميع الإعفاءات الممنوحة لمستوردي النفط الإيراني ستنتهي هذا الأسبوع.

وهو ما رفضته طهران ، وقامت بإحياء تهديدٍ قديم، بإغلاق مضيق هرمز الذي يُعد ممراً مائياً استراتيجياً رئيسياً يمر من خلاله خُمس صادرات النفط العالمية تقريباً.

وكان قائد القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، قد قال "إذا لم يعبر نفط إيران من مضيق هرمز فإن نفط الآخرين (دول الخليج) لن يعبر من المضيق"، مضيفا "هذا الأمر ليس بمعنى أنه لدينا نية بإغلاق المضيق، إلا إذا وصل عداء الأعداء لمكان لم يبق لنا فيه خيار غير ذلك"، وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

استنفار وتصدير بالقوة

وكشف مصدر في هيئة الأركان الإيرانية أن إيران، بناء على معلومات عن وجود مخطط لإشعال حرب في الخليج، أعلنت الاستنفار العام لقواتها المسلحة تحسبا لأي صدام أو احتكاك مع القوات الأمريكية في الخليج، بعد دخول قرار تصفير النفط الإيراني حيز التنفيذ.

ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية، في عددها الصادر ،الأحد، عن المصدر قوله: إن قيادة الأركان فضلت عدم الكشف رسمياً عن هذا الاستنفار حتى لا يؤثر على الأجواء الداخلية المتشنجة.

وتعليقا على دعوة قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي أمس الأول الخميس قواته للاستعداد، قال المصدر إن هناك معلومات استخباراتية وردت بأن الأمريكيين قد يحاولون إيقاف حاملات البترول الإيرانية في الخليج، وأن هناك "عملاء" قد ينفذون عمليات خاطفة ضد حاملات بترول تخص دولا خليجية وقوات أمريكية موجودة في المنطقة لإشعال فتيل حرب.

وذكر أن الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقلت عدداً من عناصر منظمة (مجاهدي خلق) كانوا يسعون لشراء قوارب سريعة، وبعد التحقيقات اعترفوا بأنهم ينتمون إلى مجموعة تخطط لمهاجمة أهداف أمريكية وخليجية بعد ذلك يسلمون أنفسهم للقوات الأمريكية ويدعون أنهم أعضاء في الحرس الثوري.

وأشار المصدر إلى أن باقي أعضاء المجموعة لاذوا بالفرار بعد اعتقال أصدقائهم، بما أنه لم تكن هناك أي معلومات عن وجود هؤلاء داخل البلاد أو خارجها، مجدداً تأكيده أن الاتصالات بين القوات الأمريكية وقوات (الحرس) المكلفة بحماية مضيق هرمز والشواطئ الإيرانية لم تتوقف حتى الآن، وما زال الجانبان ينسقان تحركاتهما لتفادي الصدام.

وبحسب المصدر، فإن إيران صدّرت نحو مليون و400 ألف برميل نفط في أول يوم من العقوبات الجديدة عبر مضيق هرمز، وقامت قوات الحرس بمؤازرة السفن الإيرانية أمام أعين الأمريكيين في تحرك رمزي لجس النبض، مؤكداً أن حالة الاستنفار لا تزال قائمة، وأن جميع الإجازات تم إلغاؤها، غير أن تلك الدرجة تم تقليلها بعد مرور يوم الجمعة.

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الدول المستوردة تقاوم

تركيا كانت تستورد ما يقرب من مليون طن من النفط شهرياً من إيران حتى مايو 2018، وما زالت تستورد 73,000 برميل يومياً، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة SVB الدولية للطاقة ومقرها واشنطن.

وأبدت كل من الهند والصين اعتراضهما على قرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات.

وطلبت وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج، من بومبيو إعادة النظر في موقف الولايات المتحدة، نقلاً عن أشخاص على دراية بالمحادثة، لم تحدد الصحيفة هويتهم.

وفي الوقت نفسه، انتقدت الصين القرار علانية، ووصفته بأنه «فرض سلطات قضائية خارج الحدود» من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانغ في 22 إبريل: «تعاوننا مع إيران مفتوح وشفاف وقانوني وشرعي، وبالتالي يجب احترامه».

حلفاء أمريكا ينتقدون

انتقد حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا قرارات واشنطن الأخيرة بتقييد تجارة النفط مع إيران، وحصر تمديد الإعفاءات على المشروعات المتصلة بمنع الانتشار النووي.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان مشترك مع وزارتي الخارجية الألمانية والفرنسية والاتحاد الأوروبي "نتابع بأسف وقلق قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع إيران".

وقال البيان "ونتابع بقلق أيضا قرار الولايات المتحدة عدم التجديد الكامل للإعفاءات المتصلة بمنع الانتشار النووي".

وسعت واشنطن يوم الجمعة لإجبار إيران على وقف إنتاج يورانيوم منخفض التخصيب وتوسيع محطتها النووية الوحيدة لتشدد حملة تستهدف وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية وكبح نفوذها الإقليمي.

واستخدم الأوروبيون بالمثل «مركبة ذات غرض خاص» لتجنب العقوبات الإيرانية.

في وقت مبكر هذا العام، كان التصور الأصلي من الاتحاد الأوروبي للآلية المالية كوسيلة للمساعدة في مطابقة صادرات النفط والغاز الإيرانية، مقابل شراء سلع الاتحاد الأوروبي.

لكنَّ دبلوماسيين قالوا لوكالة رويترز في يناير الماضي، إنها ستستخدم فقط في التجارة الصغيرة، مثل المنتجات الإنسانية والطعام.

وبغضِّ النظر عن ذلك، فإن إنهاء برنامج الإعفاءات يهدف إلى إحداث مزيد من الضرر للاقتصاد الإيراني.

وكان معدل التضخم في إيران قد ارتفع إلى ما يقرب من 40% -حوالي 130 ألف ريال إيراني يعادل دولاراً أمريكياً واحداً- منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه في عام 2015، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن تفقد البلاد 6% من ناتجها المحلي الإجمالي على مدار هذا العام.

وبسبب ذلك قد تكون النتائج عكسية بالنسبة لواشنطن، وربما يؤدي إلى ظهور إيران أكثر عدوانية

لكن رغم ضرر العقوبات، قال الخبراء إن الولايات المتحدة ليست لديها استراتيجية شاملة، وربما تؤدي سياساتها إلى إيرانٍ أكثر عدوانية عسكرياً.