طائرات الاحتلال تواصل شن غارت عنيفة على قطاع غزة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي واصل الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، شنّ غارات عنيفة على أنحاء متفرقة في غزة" target="_blank">قطاع غزة.

وبحسب شهود عيان، فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت بناية سكنية مكونة من ٦ طوابق في حي "الرمال"، غربي مدينة غزة، ما أسفر عن تدميرها جزئيا، وإلحاق أضرار واسعة بعدد من المبانئ والمنازل المحيطة بها.

كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين بمخيم البريج، وسط القطاع، وهدفا في مخيم "الشاطئ"، غربي غزة، فيما قصفت الزوارق الحربية محيط ميناء مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، وشاطئ منطقة "السودانية" (شمالي غرب).

وفي وقت سابق فجر الأحد، قصفت المقاتلات الإسرائيلية موقعين لفصائل المقاومة الفلسطينية ومصنعا للمنتجات البلاستيكية، شمالي القطاع، ومبنى يتبع للشرطة البحرية في ميناء غزة، ومنزلين بمدينة خانيونس (جنوب).

وأسفرت الغارات عن تدمير المنزلين المستهدفين في خانيونس بشكل كامل، وإيقاع أضرار بالغة بعدد من المنازل المحيطة بمواقع القصف الأخرى، وفق شهود عيان.

ولم تعلن وزارة الصحة عن وقوع إصابات جراء الغارات الأخيرة. ومنذ صباح السبت، يشهد غزة" target="_blank">قطاع غزة موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع.

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فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع بلغت 5 شهداء و40 جريحا.

واستهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق في غزة يضم مكتب وكالة "الأناضول" بـ5 صواريخ على الأقل؛ ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

من جابنه، وثق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تنفيذ الطائرات الإسرائيلية 80 غارة استهدفت بنايات سكنية ومؤسسات إعلامية وأراضي ودفيئات زراعية.

وذكر المكتب الإعلامي، أن القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ صباح السبت، استهدف ٤ بنايات سكنية، و٥ منازل، و٣ مؤسسات إعلامية توجد مكاتبها ضمن البنايات السكنية المستهدفة.

وأشار إلى أن القصف استهدف أيضا ٢٢ أرضا زراعية، وسيارة ودراجة نارية، و١٦ موقعا و١٥ مرصدا تتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية.