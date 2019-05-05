الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتوفير حماية للشعب الفلسطيني

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية ولجان حقوق الانسان في العالم بتحمل المسؤولية في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبوعلي في تصريح له تعقيباً على القصف الاسرائيلي على قطاع غزة اليوم بالزام اسرائيل بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني في القطاع الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة والتزاماتها المنصوص عليها بصفتها دولة قائمة بالاحتلال.

وقال إنه في ظل التصعيد الاسرائيلي المستمر على الأرض الفلسطينية أصبح مفروضاً على المجتمع الدولي الكف عن صمته والبدء بالضغط الجاد على إسرائيل لالزامها بالامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وبالإقرار بالحقوق الفلسطينية.

وأكد أبو علي أن تحقيق السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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وأشار إلى أن الوضع شائك ومضطرب بسبب أن أسرائيل انهت كافة الاتفاقيات الموقعة و"الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تدمير كل ما قامت عليه الشرعية الدولية".

وطالب أبوعلي بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني حيث يتعرض قطاع غزة لمختلف أنواع العدوان بالقصف بالطائرات العسكرية فيما تتعرض الضفة الغربية بما فيها القدس من توغل استيطاني واعتداءات على المواطنين من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة لاسيما قطاع غزة في الفترة الأخيرة تصعيداً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ما أسفر عن استشهاد واصابة عشرات الفلسطينيين.