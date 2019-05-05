شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: عدد زائرى مكة المكرمة خلال شهر رمضان يصل 45 مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت السلطات السعودية إجراءات واسعة تحضيرا لحلول شهر رمضان، متوقعة أن يصل عدد زائري مكة المكرمة إلى نحو 45 مليون شخص، ووفرت لهم مليون مصحف.

وذكر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن السديس، في تصريح له أمس السبت، حسبما نقلته وكالة "واس" الرسمية، أن هناك خطة على مختلف المحاور الخدمية والفكرية والفنية والإعلامية الثقافية، مشيرا إلى أنه تم تأهيل القوى البشرية في المسجد الحرام لتقديم أفضل الخدمات في ظل أعمال التوسعة.

وأشار السديس إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جندت أكثر من 12 ألف شخص للمراقبة ومتابعة سير العمل خلال شهر رمضان.

ولفت إلى أنه سيتم تجهيز أبواب المسجد، وعددها 210، يقابلها 28 سلما كهربائيا لخدمة المعتمرين المسنين، فضلا عن تأهيل المداخل المخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وعددها 38 مدخلا، بالإضافة إلى 7 مداخل للنساء، بالإضافة إلى مدخل واحد مخصص للجنائز.

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وتابع أن رئاسة الحرمين خصصت 110 آلاف وجبة إفطار صائم يوميا داخل ساحات المسجد الحرام، فضلا عن تجهيز 33 لوحة شحن للهواتف المحمولة بواقع 264 جهاز في الساعة.

وأفاد السديس بتأمين خدمة نقل 45 مليون راكب من المسجد الحرام وإليه خلال الصلوات الخمس، وتأمين خدمة وقوف لـ 2.5 مليون مركبة صغيرة للمعتمرين والمصلين في مداخل مكة المكرّمة، والمواقف الطرفية لمسارات النقل الترددي.

وأكد أن هناك ترجمة لخطب الجمعة في المسجد الحرام لـ 10 لغات، فضلا عن لغة الإشارة، بالإضافة إلى توفير مليون مصحف بمختلف اللغات والأحجام من إصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مشيرا إلى أن هناك 10 عربات لنقل كبار السن من المعتمرين، تتسع الواحدة منها لـ 14 راكبا، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع 500 خريطة ذهنية لذوى الإعاقة البصرية.

وأعلنت المحكمة العليا في السعودية السبت، أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة وأنها ستعقد جلسة يوم الأحد لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن.