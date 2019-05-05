مسؤول قطري يصف المصريين بالأعداء... ويكشف هكذا سنعاملهم (فيديو)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، للرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وهو يرد على سؤال صحفي حول منح تأشيرات دخول للمصريين الذين تشارك بلادهم في حصار قطر، قائلا "إن الفيزا لن تعطى لأعدائنا بل ستعطى لأصدقائنا".

وتابع أكبر الباكر، "إذا كنت خصما لنا سنعاملك كخصم، الأمر سهل إنه طريق باتجاهين".

ونشر الصحفي والإعلامي بقناة الجزيرة هيثم أبو صالح، مقطع فيديو للباكر يوثق حديثه عن منع المصريين من دخول قطر.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قاله الباكر خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الموسم الصيفي في قطر، حيث أكدوا أن الشعب المصري ليس له علاقة بما يحدث من مقاطعة قطر.

من جانبه، استنكر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، رئيس تحرير صحيفة "العرب" القطرية، تصريحات "الباكر" وقال إنه، "جانب الصواب".

ودون "العذبة" في تغريدته، " أختلف مع الأخ أكبر الباكر، المواطن المصري ليس عدوا لدولة قطر". مضيفا، "قطر لم تمنع الأشقاء في دول الحصار من المجيء لدولة قطر، وليس هناك ما يمنع شقيقنا المصري من زيارة دولة قطر".

واختتم، "تصريح جانب الصواب".

وفي نفس الصدد قال جابر بن ناصر المري، مدير تحرير صحيفة "العرب" القطرية، "لم يكن المواطن المصري الكريم يوما عدوا لنا، ومنذ متى كانت الأنظمة القمعية تمثل شعوبها المكلومة!؟. أرفض هذا التصريح من السيد أكبر الباكر، وتظل قطر من الدول التي لا تقحم الشعوب في الخلافات السياسية".

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وأردف المري، "شعب مصر له فضل علينا، فمنهم كان ومازال معلمنا وطبيبنا".



وقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ويدعى، فيصل بن جاسم آل ثاني، "تصريحات أكبر الباكر خطأ فاحش لا يليق بمسؤول قد يكون جيد في الإدارة، لكن موقفه وتصريح هذا غير مقبول، قطر كانت ومازلت منذ بدء الحصار، وأبوابها مفتوحة للجميع تستقبلهم بود وترحاب".

وتابع، " قلوبنا وأبوابنا مفتوحة لجميع الأشقاء، بلا استثناء وهم في قطر أصحاب الدار

ونحن الضيوف من جميع دول الخليج ومصر".

وأعلن المجلس الوطني للسياحة القطرية عن برنامجٍ حافل بالترفيه والتسوق والتجارب السياحية الجديدة خلال موسم "الصيف في قطر"، بالإضافة إلى الفعاليات العائلية وتخفيضات السفر والإقامة اعتبارا من 4 يونيو / حزيران، وحتى 16 أغسطس / آب المقبل.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر في مؤتمر صحافي عقده، السبت، سيكون الموسم الصيفي هو الأقوى والأكبر الذي تشهده قطر، حتى الآن، إذ يتيح للزوار فرصة خوض جميع التجارب السياحية بداية من الجولات الثقافية ووصولا إلى الترفيه العالمي.

وأضاف: "نظرا لأن الطيران والسياحة يمضيان معا جنبا إلى جنب، فسوف نعزز التعاون بين هذين القطاعين عبر تقديم تخفيضات على رحلات الطيران وإطلاق عروض ترويجية للسفر وتقديم تجارب سفر استثنائية في المطار خلال الصيف. وسواء كان المسافرون عابرين أو في زيارة قصيرة إلى أقاربهم في قطر أو قادمين للبقاء فيها، فسوف يرون قطر جديدة أمامهم".