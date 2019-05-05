وبحسب وكالة فرانس برس، حددت وسائل الإعلام الإسرائيلية الرجل بأنه موشيه أغادي (60 عاما)، وقالت إن الصاروخ أصاب منزل إسرائيلي في المدينة القريبة من حدود غزة. وويعتبر أغادي أول إسرائيلي يقتل في أعمال العنف التي اندلعت يوم السبت.

يتبع…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل إسرائيلي في قصف صاروخي من قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.