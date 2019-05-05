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رام الله — سبوتنيك. وقالت قناة (i24) الإسرائيلية: "أصيب اثنان جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على قرية اللقية البدوية جنوب إسرائيل".
© AP Photo / Ariel Schalit
يذكر أن المقاومة الفلسطينية أطلقت نحو 300 قذيفة صاروخية صوب إسرائيل، في وقت لم تنجح منظومة القبة الحديدية سوى باعتراض جزء بسيط منها.
يشار إلى أن إسرائيل تتكتم على عدد الإصابات في طرفها، ولم تعلن عن حجم الخسائر حيث دأبت على هذا الفعل في إطار الحرب الإعلامية والنفسية وللحفاظ على جبهتها الداخلية ومعنويات مواطنيها وجيشها ولعدم اطلاع خصمها على حجم الخسائر المادية او بالأرواح.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية وارتفاع عدد الجرحى إلى 41 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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