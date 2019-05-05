إصابة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية وارتفاع عدد الجرحى إلى 41 شخصا

رام الله — سبوتنيك. وقالت قناة (i24) الإسرائيلية: "أصيب اثنان جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على قرية اللقية البدوية جنوب إسرائيل".



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وأضافت القناة: "قدم مستشفى برزلاي الإسرائيلي علاجا لنحو 41 مصابا منذ بداية التصعيد، في جنوب البلاد "إسرائيل".

يذكر أن المقاومة الفلسطينية أطلقت نحو 300 قذيفة صاروخية صوب إسرائيل، في وقت لم تنجح منظومة القبة الحديدية سوى باعتراض جزء بسيط منها.

يشار إلى أن إسرائيل تتكتم على عدد الإصابات في طرفها، ولم تعلن عن حجم الخسائر حيث دأبت على هذا الفعل في إطار الحرب الإعلامية والنفسية وللحفاظ على جبهتها الداخلية ومعنويات مواطنيها وجيشها ولعدم اطلاع خصمها على حجم الخسائر المادية او بالأرواح.