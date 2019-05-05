محمد بن راشد: 2000 جينيز الإنجليزي سباق رفيع المستوى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، سباق 2000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي، الذي أقيم على مضمار «نيوماركت رولي مايل» العريق بإنجلترا، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية إضافة إلى أبرز الخيول الإماراتية.

وأعرب صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، عن تقديره للمستوى الرفيع الذي يتمتع به سباق الجينيز أحد أعرق السباقات الكلاسيكية العالمية للخيول، وبما يحظى به من تنظيم محكم وعمل دؤوب لتوفير كافة مقومات الراحة للفرسان والخيول المشاركة، وكذلك لحضور الحدث الرياضي الكبير والذين قدموا من شتى أنحاء العالم.

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وواصلت خيول الإمارات انتصاراتها منتزعة صدارة أحد أقوى الأشواط في سباق الجينيز ليوم أمس شوط «جوكي كلوب هاوس» لمسافة الميل ونصف الميل للفئة الثانية، إذ أحرز المركز الأول المهر «كوميونيك» لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بقيادة الفارس «سيلفستر دي سوزا»، كما كان المركز الثاني من نصيب دولة الإمارات بواسطة الجواد «ديفوي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

وتسلم جائزة الفوز بالشوط نيابة عن المالك الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم وسط تصفيق الجماهير الغفيرة لهذا الانتصار.

ونجحت خيول الإمارات في تحقيق ثنائية عبر شوط «هافانا غولد هانديكاب» والذي شهد صراعاً شرساً بين 13 خيلاً قوية، وقد انتزع لقب هذا الشوط المهر «مُيسر» لسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أما المركز الثاني فقد ناله المهر «مواكب» لسموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس «ديفيد إيجان» وبإشراف المدرب «روجر فاريان». وشهد شوط «نيو ماركت ستيكس» لمسافة الميل وربع الميل، صراعاً ساخناً بين 4 خيول قوية لتنتهي المنافسة بثنائية إماراتية بواسطة المهر «يو ايه إئي جويل» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، أما المركز الثاني فقد حصده المهر «والكينغ ذا ساند» لسعيد سهيل.

حضر فعاليات اليوم الأول من سباق الجينيز عدد من الشيوخ والمسؤولين وملاك الخيول والمدربين وجمع من المهتمين بهذه الرياضة.