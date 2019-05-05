شكرا لقرائتكم خبر عن اليمني عمر ياسين فارساً للأغنية الطربية في بداية «الزمن الجميل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بمحتوى برنامج «الزمن الجميل».

وقال سموه، إن البرنامج يعكس مقدار الجمال والأصالة في الفنون العربية، ويؤكد شغف الشباب العربي وتعلقه بالفرح والحياة.

واعتبر الثقافة والفنون والمعارف الوجه الحضاري للشعوب، والذاكرة المشتركة التي تظل حية عبر الأجيال.

وحقق اليمني عمر ياسين فوزاً غالياً بلقب «فارس الأغنية الطربية» بعد منافسة قوية في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لبرنامج «الزمن الجميل» نتيجة لتصويت الجمهور الذي منحه 37% من إجمالي الأصوات، وذلك بعد ثمانية أسابيع من حلقات العروض المباشرة على قناة «أبوظبي» التابعة لشبكة قنوات أبوظبي.

وتوج الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، الفائز عمر ياسين بدرع المركز الأول إلى جانب المشاركين الآخرين، وذلك بحضور د.علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام»، في ختام الحلقة التي أقيمت على خشبة المسرح الوطني بأبوظبي.

جاء في المركز الثاني المشترك محمد شطا من مصر بنسبة تصويت 33%، فيما حلّ بالمركز الثالث السعودي موسى معيدي بنسبة تصويت 17%، وجاء المغربي علي المديدي في المركز الرابع بنسبة تصويت 13%.

وانطلقت الحلقة الأخيرة من البرنامج بمشاركة المتنافسين العشرة الذين تأهلوا إلى مرحلة العروض المباشرة، وقدموا وصلات غنائية تضمنت مقاطع من أغنيات الفنانين فيروز، وأم كلثوم، وصباح، وطلال المداح، وسعدون جابر، وعبد الحليم حافظ، وأبو بكر سالم، ومحمد عبد الوهاب.

واحتفت الأمسية الثامنة والأخيرة للبرنامج باثنين من أساطير «الزمن الجميل» للفن العربي وهما صباح وأبو بكر سالم، بتقديم المشتركين مجموعة من الأغاني التي شكلت جزءاً من هوية الموسيقى العربية، وسط أداء متميز قدمه المتسابقون الأربعة بصحبة الفرقة الموسيقية التي قادها المايسترو أحمد طه.

وترافقت الحلقة ببث مباشر من مصر، واليمن والسعودية والمغرب، لنقل أجواء الجماهير المتابعين للحلقة الختامية، في وقت تصدر «وسم» البرنامج مواقع التواصل، في ظل التفاعل الواسع الذي أبداه الجمهور والمتابعون عبر مختلف المنصات الاجتماعية.

وأعلن د.علي بن تميم، فتح باب التسجيل للاشتراك في الموسم الثاني من البرنامج. وقال «سيكون الموسم الثاني استمراراً للنهج الذي يركز على رفعة الكلمة وسموها وأدائها العالي، وهو امتداد للنهج الأصيل والمبتكر الذي تجلى في «أمير الشعراء»و«شاعر المليون»و«المنكوس». كما سيكون للأطفال حضور خاص في الموسم المقبل للبرنامج الذي سيظهر في حُلّة متميزة وشكل مبتكر».

وأضاف: «تحية إجلال وإكبار للإمارات وعاصمتها أبوظبي، والتوجيهات الحكيمة التي تعنى بالأصالة في زمن نبحث فيه عن هوية متجددة ومنفتحة، فهذا البرنامج أكد أن زمن الأغنية الأصيلة مازال حياً نابضاً بالمواهب».

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وقال «اليوم، برهنت أبوظبي للإعلام، أنها وضعت اللبنة الأولى لاستعادة مكانة اللحن العربي، والكلمة الراقية، والأغنية الطربية الأصيلة، باندفاع غير مسبوق من حناجر الشباب المتعطش للمشهد الفني الراقي، ومهمتنا تكمن في مواصلة هذا المشروع وتحفيز الكفاءات والمواهب للمشاركة والانطلاق نحو زمن أجمل».

من جهته، أكد عبد الرحمن عوض الحارثي، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، أن إطلاق هذا البرنامج النادر إلى العالم العربي، يعتبر ترجمة لاستراتيجية الشركة الرامية لتقديم محتوى هادف وترفيهي يخاطب ويلبي أذواق الجمهور على اختلاف فئاتهم.

وأضاف: «البرنامج وما حظينا به من حضور ونجاح جماهيري واسع في الوطن العربي، مقدمة لأعمال وبرامج وإنتاجات ضخمة ومبتكرة تهدف إلى تعزيز الثقافة الراقية بقالب إعلامي ريادي».

وقالت د.نشوة الرويني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا «إنني مسرورة للغاية بالمستوى الرائع الذي حققه البرنامج على مدى حلقاته المباشرة وغير المباشرة، وتفاعُل المشاهدين معه في كل الأقطار العربية، وهو ما يعني أن البرنامج حقق الهدف الأساسي له، وهو إحياء الطرب الأصيل في عصر يعاني فيه الغناء العربي من تحولات أبعدته عن أصالته ورونقه، وتقديم جيل جديد من الفنانين العرب يمتازون بالأصالة في فنهم، وقادرين على العودة بالطرب العربي إلى مكانته التي يستحقها».

افتتحت ضيفة شرف البرنامج الفنانة أحلام الحلقة الأخيرة بأغنية «أحتاجك أنا»، بالإضافة إلى أغنية «حبكم وسط الحشا» من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتفاعل جماهيري كبير، إلى جانب أغنية «يا زارعين العنب» التي حركت مشاعر الفنانة أسما المنور لتعتلي خشبة المسرح وتغنيها برفقة أحلام، واختتمت بأغنية «أبرحل» من ألبومها الأحدث.

وتقدمت الفنانة أحلام للمشتركين بالتهنئة لتحقيقهم الشهرة والوصول إلى العالم العربي، عبر قناة «أبوظبي» التي تعتبر بحسب ما وصفتها منبراً يحلم به الكثيرون.

وشهدت الحلقة الأخيرة تقديم أربع فقرات «دويتو»، جمعت أولاها أنغام ومحمد شطا، في أغنية «مضناك» لمحمد عبد الوهاب، فيما قدم المتسابق علي المديدي مع أسما المنور «دويتو» لرائعة الفنان عبد المحسن المهنا «يا منيتي».

وقدمت الفنانة أحلام مع المتسابق موسى معيدي أغنية «لو كلفتني المحبة» للفنان محمد عبده، فيما أدى الفنان مروان خوري مع المشترك عمر ياسين أغنية «خايف أقول اللي في قلبي» لمحمد عبد الوهاب.

وفاجأ مروان خوري الجمهور والبرنامج بإهداء محمد شطا أغنية يعمل معه على تسجيلها خلال الفترة المقبلة.

قال عمر ياسين ل ”الخليج 365”: سعيد كوني أحقق حلمي الكبير في هذه المنافسة القوية، وسأبذل كل جهدي حتى أصل إلى أكبر النتائج في الساحة الفنية، كما أشكر كل الجمهور الذي ساندنا ووقف معنا خلال تلك الفترة.

وثمّنت لجنة التحكيم الجهود التي بذلها المدربون منذ انطلاقة البرنامج، وهم د. فتح الله أحمد، والموسيقية عليسة عربي، والفنان جاسم محمد.