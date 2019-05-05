عقاب ل «المحافظين» و«العمال»

استمع

«العقاب» أو «المعاقبة» هما المفردتان الأكثر تردداً في وسائل الإعلام البريطانية والأجنبية في توصيف نتائج الانتخابات المحلية في بريطانيا. ولا داعي لتكرار أن عقاب الناخبين حلّ أولاً على حزب المحافظين، الحزب الرئيسي في الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة تيريزا ماي، ولكن الناخبين لم يستثنوا من عقابهم أيضاً حزب العمال المعارض، فلم تُجيّر خسارة المحافظين نصراً لحزب العمال، كما يفترض.

لقد أوصل الناخبون رسالة للحزبين الأكبرين في البلاد، يمكن تلخيصها في التالي: «لم نعد نثق لا بالحكومة ولا بالمعارضة، وحان الوقت للتفتيش عن بديل لكلتيهما».

Advertisements

يمكن القول، ولو بشيء من الحذر، إنه السيناريو نفسه الذي تكرّر في عدد من البلدان الغربية، والذي يشي بفقدان الحماسة الشعبية للنخب السياسية التقليدية، أكانت في موقع السلطة أو المعارضة، ونحن نعلم أن الحياة السياسية في الغرب، بعد الحرب العالمية الثانية خاصة، أديرت برتابة تبادل المواقع بين ممثلي هذه النخب، فمن هم في موقع السلطة في دورة انتخابية يجدون أنفسهم في الانتخابات التالية، وقد خرجوا منها لصالح الحزب المعارض الأكبر، الذي قد لا يمكث في الحكم أكثر من دورة أو دورتين ليجد نفسه محمولاً على إخلاء المكان لمن هزمهم في الانتخابات السابقة.

لقد حدث هذا السيناريو مثلاً في فرنسا، حيث صعد إلى قصر الإليزيه وجه شاب لا خبرة سياسية له يعتد بها، ولا حزب سياسياً قوياً وعريقاً يقف خلفه، وفي أمريكا استطاع رجل الأعمال غير المسيّس دونالد ترامب أن يفرض نفسه مرشحاً للحزب الجمهوري، ويطيح بالوجوه السياسية المحنكة التي تنافست على نيل ترشيح الحزب لها لانتخابات الرئاسة.

وفي نهاية المطاف، فإن الساسة في الديمقراطيات الغربية، أحزاباً كانوا أو أفراداً، هم أدوات للطبقة الماسكة بزمام المال والاقتصاد، فهي من تصنع من الأشخاص الذين تجدهم أكثر استجابة لمصالحها في اللحظة المعنية رؤساء جمهوريات أو رؤساء حكومات، وهي في هذا لا تأبه كثيراً بالحزب الذي ترشحوا باسمه، وإنما بالبرنامج الانتخابي الذي يتبنونه.

في الحال البريطانية لا يخلو الأمر من بعض المفارقة، ذلك أن على رأس حزب العمال اليوم جيريمي كوربن الذي يمكن وصفه باليساري لا بالمقارنة مع حزب المحافظين فقط، وإنما بوجوه بارزة أخرى في حزبه، وكان يمكن أن يكون وجهاً مقبولاً شعبياً كبديل لتيريزا ماي، ولكنه، هو الآخر، أخفق في التعامل مع ملف بريكست، فلم تذهب أصوات المنفضين عن المحافظين إلى حزبه، بل إلى الأحزاب الأصغر التي قد تغدو كبيرة.

[email protected]