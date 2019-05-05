قرقاش: السخط السياسي في السودان رفض لـ «الإخوان»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إنه بالتزامن مع بحث السودان عن توازنه بين التغيير والاستقرار «لا يمكن إخفاء دور «الإخوان».

وكتب قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس السبت: «من المهم أن نتذكر أن السخط السياسي الحالي في السودان، هو في المقام الأول رفض للحكم العسكري الطويل لجماعة «الإخوان» المسلمين». وتابع: «بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور «الإخوان».