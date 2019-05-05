تحرير جبال استراتيجية في معقل الحوثيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعز: ”الخليج 365”، وكالات



أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، صباح أمس السبت، هجوماً لميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة تعز. وحاولت الميليشيات التقدم باتجاه مواقع الجيش، شمالي مدينة تعز، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على التراجع والفرار، من دون أن تحقق أي تقدم ميداني يذكر.

وتكبدت الميليشيات خلال تلك المواجهات، عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفها، وتدمير مركبة قتالية تابعة لها.

وحققت قوات الجيش اليمني وبإسناد من التحالف العربي، أمس، تقدماً جديداً في مديرية الحشوة شرقي محافظة صعدة، بتحرير سلسلة جبال «سمر وثيبة» الاستراتيجية، شمالي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني، شنت هجوماً مباغتاً، تمكنت خلاله من تحرير سلسلة جبال سمر وثيبة الاستراتيجية بمديرية الحشوة، إضافة إلى تأمين مواقع أخرى كانت قوات الجيش حررتها في وقت سابق. وتقدمت قوات الجيش الوطني أكثر من 5 كيلومترات، وتواصل التقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة، وفقاً للمصدر.

وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية، فضلاً عن تدمير آليات قتالية حوثية.

وقال مصدر عسكري إن الأيام المقبلة، ستشهد انتصارات متسارعة لاستكمال تحرير ما تبقى من مديرية الحشوة، في إطار العملية العسكرية المتواصلة لتحرير محافظة صعدة وتطهيرها بالكامل من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقتل مسؤول إمداد الميليشيات الحوثية في جبهة مريس في الضالع اليمنية، وتمكنت قوات الجيش اليمني من استهداف القيادي الحوثي وأحد مرافقيه، وتشهد محافظة الضالع عمليات مستمرة للمقاومة والحزام الأمني مدعوماً من ألوية العمالقة.

والجمعة، لقي 7 من قيادات ميليشيات الحوثي، مصرعهم، بعملية نوعية لقوات العمالقة في منطقة آل حميقان بمديرية الزاهر بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال المتحدث باسم ألوية العمالقة في الجيش اليمني وضاح الدبيش، في بيان، إن طلائع من كتيبة (م. د) عمالقة وصلت إلى منطقة آل حميقان، ونفذت ضربة نوعية موجعة للميليشيات الحوثية، نتج عنها مصرع 7 من قيادات الميليشيات.

وأوضح أنه تم استهداف وتدمير مزدوج لغرفة عمليات مركزية وسيارة مصفحة في مديرية الزاهر.

وأفاد الدبيش بأن قيادات حوثية كانت توجد في المكان المستهدف، لافتاً إلى أنهم وصلوا قبل عملية الاستهداف بنصف ساعة، على متن سيارة بيضاء مصفحة كانت واقفة بجانب الغرفة. وأشار إلى أن غرفة العمليات المستهدفة كانت تستخدم كمركز للقيادة والسيطرة والتحكم بالعمليات الحربية في محافظة البيضاء والمديريات المحاذية لمديرية الزاهر.

وأحرقت ميليشيات الحوثي، مساء الجمعة، عدداً من منازل المواطنين بقصف عشوائي على منطقة الجاح جنوب الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقها المتصاعدة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وأكدت مصادر محلية وعسكرية، أن الميليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية، قصفت بقذائف الهاون والهوتزر منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه مستهدفة بشكل مباشر القرى السكنية.