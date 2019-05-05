«خلّك تاجر» مدرسة مهارات ل «ناشئة الشارقة»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج خلّك تاجر «الدبلوم المصغر في ريادة الأعمال»، الذي يُقام هذا العام في نسخته الثانية، ويقدمه المستشار والإعلامي هزاع إبراهيم المنصوري.
ويهدف البرنامج، الذي يُنفذ في مركز ناشئة خورفكان بمشاركة 18 ناشئاً من منتسبي مراكز ناشئة الشارقة بالمنطقة الشرقية، إلى تدريب الناشئة على فهم أساسيات التجارة وتأهيلهم لدخول عالم الأعمال، إضافة إلى التعريف بخطوات تأسيس مشروع ريادي بداية من اختيار الفكرة ومروراً بدراستها وختاماً بتحويل الفكرة إلى مشروع قائم مع استمراريته والمحافظة على نجاحه.
وتدرب الناشئة على مجموعة من المهارات التي تجسدت في التفاوض والقيادة والعمل بروح الفريق وفن التواصل مع الآخرين وأساسيات العرض والتقديم، والتصوير والتسويق وأهم الأدوات الفعالة والمؤثرة في الترويج للمنتج أو المشروع، وتعلموا أساليب الادخار وكيفية إيجاد مصادر دخل إضافية بعيداً عن الاقتراض، وذلك بمحتوى شائق ومبسط يتناسب مع أعمارهم من 15 إلى 18 سنة، واستكشفوا أبرز المعالم السياحية في الشارقة.
وزار المشاركون مجموعة من المشروعات القائمة، والتقوا أصحابها من رواد الأعمال والكوادر الإماراتية، حيث زار الناشئة «VEGAS BURGER» وتعرفوا من صاحبه سالم الدهماني إلى خفايا الوجبات الخفيفة والبرجر، ومهارات تحضيرها بطريقة مبتكرة، كما زاروا «PHOTO CAFE» وقدم لهم عبد الله المحرزي خلاصة خبرته في فن صناعة القهوة، وكيفية تأسيس مشروع ناجح، كما توجه الناشئة إلى «QUEST» للعناية بالسيارات وحدثهم عبد الرحمن اليماحي عن وأسرار هذا القطاع الخاصة باختيار اللون وكيفية حماية صبغ السيارات، وأنواع الجلود المستخدمة في تنجيد السيارات في تجربة عملية.
وفي السياق نفسه، استقبل يوسف المرشودي مدير صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالفجيرة، المشاركين في البرنامج في مكتبه، وقدم لهم شرحاً وافياً عن خدمات الصندوق، والإجراءات المتبعة لحصول الشباب على الدعم المباشر وغير المباشر لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة.
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