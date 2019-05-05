«بوينج 737» تقل 143 راكباً تنزلق في نهر بفلوريدا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخفقت طائرة ركاب من طراز «بوينج 737» تقل 143 شخصاً، في الهبوط بقاعدة بحرية في فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة، وانتهت في نهر سانت جونز في نهاية مدرج الهبوط، من دون وقوع إصابات خطرة على ما ذكرت السلطات العسكرية.

وكانت الطائرة آتية من قاعدة جوانتنامو البحرية الأمريكية في كوبا، حاملة 136 راكباً وسبعة من أفراد الطاقم، وقد أنهت رحلتها في نهر قليل العمق في قاعدة جاكسونفيل العسكرية.

وتم إخراج كل الركاب من الطائرة. وعكفت الأطقم على السيطرة

على وقود الطائرة المتسرب إلى المياه. وقال مكتب شريف جاكسونفيل، إن 21 شخصاً نقلوا إلى مستشفيات محلية، لإصابتهم بجروح طفيفة فيما عولج آخرون في المكان.

وأظهرت مشاهد تلفزيونية، الطائرة وقد غطتها المياه جزئياً من دون أي أضرار واضحة. وكانت الطائرة تنقل موظفين يعملون في قاعدة جوانتنامو إضافة إلى أفراد من عائلاتهم. (وكالات)