التسامح أخلاق إماراتية

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ابن الديرة

أكثر ما يميز الإمارات أنها تعيش قيم التسامح والعطاء واحترام الآخرين ومعتقداتهم في حياتها اليومية، من خلال تعايش أكثر من 200 جنسية في سلام على أرضها، بما يشكل خير دليل وشاهد على أن من يزرع الخير لا بد أن يحصده، والخير كله زرعه القائد المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، على امتداد حياته، وجذّره منذ اللحظة الأولى لقيام الدولة الاتحادية، ورعاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أميناً على الإرث، وموظفاً له في خدمة شعبه.

وكل القيم الأخلاقية الكبرى التي تفخر بها الإنسانية، وتشدو، تجد الاهتمام الكافي والتجسيد الدائم على أرض الإمارات لأنها تعيش في التربة الخصبة، وتترعرع فيها، فالإمارات تحتضنها كجزء أصيل، وهام، وأساسي، من معتقداتها وموروثاتها التي تفخر بها وتعتز، وتباهي بها الأمم.

إعلاء قيمة التسامح في التعامل بين البشر، يرتبط برفض التطرف والأفكار السوداوية والعدوان على الآخرين، مقابل الانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي لا بد أن تشارك فيه كل فئات المجتمع.

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عام التسامح في الإمارات الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة، يدعم مكانة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح، بعد أن كان لها شرف السبق في إنشاء أول وزارة للتسامح على مستوى العالم كله، تهتم بقيمة التسامح كعمل مؤسسي مستمر، تدعمه تشريعات وسياسات تجعله أسلوب حياة وعلاقة تعامل بين البشر على اختلاف ألوانهم، وعقائدهم، يتقبل كل منهم الآخر، ولا يعاديه في دينه وعقيدته وأفكاره وثقافته، مهما كانت درجات الاختلاف بينهم.

إن التسامح واحد من أرقى الأخلاق الإيجابية، وأهم القيم الإنسانية الحياتية على مستوى العالم كله، يعبر الفرد من خلاله عن احترامه لذاته وتقديره للآخرين، ويتيح على المستوى المجتمعي ممارسة الحقوق والقيام بالواجبات، في ظل مجتمع متراحم، بما يحتم على الجميع احترامه والعمل على تنميته.

فليعبّر الجميع عن هذه القيمة الأخلاقية الراقية بأبهى الصور، وليجعل سلوكه اليومي أينما كان قائماً على التسامح، مع أفراد أسرته، وجيرانه، وأقاربه، وفي المدرسة والجامعة والنادي والمؤسسة، وكل أماكن العمل والمعيشة.

ومنذ بداية عام التسامح ومؤسسات الدولة الحكومية، والخاصة، تتسابق في إطلاق مبادرات وتنفيذ أنشطة تستمد خواصها من عام التسامح، ونأمل أن يستمر هذا النهج أصيلاً في كل الأعوام.

وستبقى الإمارات أرضاً خصبة للحب والعطاء والتضامن والتسامح، وكل قيم الخير والأخلاق الراقية والرفيعة، وملتقى لمحبي السلام والتقدم للجميع.

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