«الحمدين» يكثف محاولات تحسين صورته في واشنطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواصل «نظام الحمدين» الإرهابي الحاكم في قطر، محاولاته الخبيثة لشراء نفوذ دولي وهمي، من خلال أمواله الملوثة لاختراق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة في ظل الضربات المتلاحقة التي وجهتها واشنطن مؤخراً لأذنابه وحلفائه، بعدما أدرجت الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب، كما تسعى لإدراج جماعة «الإخوان» أيضاً، إضافة إلى دعم ترامب عملية الجيش الوطني الليبي ضد ميليشيات قطر في ليبيا.

وكشف تقرير جديد لصحيفة «بوليتيكو» المهتمة بالشأن السياسي في أمريكا، عن حلقة جديدة من المساعي القطرية للتأثير في القرار السياسي للإدارة الأمريكية، قائلة، إن النظام القطري يكثف محاولاته لوقف الانتكاسات الدبلوماسية المتلاحقة التي مني بها على الساحة السياسية في الولايات المتحدة، وذلك عبر الإبقاء على صلاته بشخصيات مقربة من الرئيس ترامب وحزبه الجمهوري، بغرض تصعيد حملاته الإعلامية الرامية إلى التأثير في الدوائر السياسية والإعلامية في واشنطن.

وفضحت الصحيفة اتجاه الحمدين تمديد تعاقده مع اثنين من كبار المساعدين السابقين للقيادي الجمهوري البارز رودلف جولياني، عمدة نيويورك السابق، الذي اختاره ترامب قبل أشهر محامياً له.

ونقلت الصحيفة عن وزارة العدل الأمريكية قولها، إن التعاقد الذي وصف ب«السخي»، يشمل كريس هنيك وتوني كاربونيتي، وينص على استخدام خبرات الرجلين لخدمة السياسات الخارجية للنظام القطري، والترويج له في أمريكا، بما يشمل ضمنياً تبييض سجلاته السوداء، سواء على صعيد تمويل الإرهاب أو علاقته المشبوهة بأنظمة مارقة، مثل نظام الملالي في إيران.

ويمتلك هنيك، بالمشاركة مع كاربونيتي، شركة بلوبرينت أدفيزرز، وكان يعمل من قبل في شركة للاستشارات وتقديم الخدمات الأمنية مملوكة لجولياني، كما كان من بين كبار مستشاري الحملة الانتخابية للقيادي الجمهوري، حينما حاول نيل ترشيح حزبه لخوض السباق الرئاسي عام 2008.

وأوضحت «بوليتيكو» أن قطر لجأت العام الماضي إلى التعاقد مع هذه الشركة المتخصصة في الدعاية والعلاقات العامة والتأثير في جماعات الضغط، وذلك في غمار العزلة الإقليمية المتصاعدة التي تعانيها، منذ فرضت دول الرباعي العربي إجراءاتها الصارمة ضد نظام تميم مطلع يونيو 2017.

وفضح التقرير الجهود مدفوعة الأجر التي قام بها الرجلان نيابة عن قطر، في إطار مساعيهما الرامية إلى حمل الإدارة الأمريكية على تبني سياسات أقل تشدداً حيال الدوحة، وذلك من قبيل عقدهما اجتماعات مع أعضاء بارزين في الكونجرس ومسؤولين كبار في وزارة الخارجية .

ومن بين هؤلاء المسؤولين، حسبما كشفت وثائق وزارة العدل الأمريكية، وزير الخارجية مايك بومبيو، ونائب مساعد الوزير لشؤون منطقة الخليج العربي تيم ليندركينج، الذي كان من بين أعضاء وفد أمريكي زار المنطقة الربيع الماضي، لإجراء مباحثات استهدفت وقتذاك تسوية الأزمة القطرية.

كما شملت قائمة الشخصيات التي اجتمع بها هنيك وكاربونيتي على مدار الأشهر الماضية، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز لينزي جراهام، والعضو الجمهوري في مجلس النواب بيت كينج.

كما تطرق التقرير إلى الوضع الاقتصادي للدوحة، مشيراً إلى أن المساعدين السابقين لجولياني اعترفا في وثيقة قدماها للسلطات الأمريكية في يناير الماضي، بأنهما لم يتقاضيا مستحقاتهما من الدوحة،بموجب عقد تصل قيمته إلى 100 ألف دولار شهرياً.

ونقلت الصحيفة في تقرير عن الوثيقة قولها إن الشركة المملوكة للرجلين لم تتلق المدفوعات بعد، لكنها تتوقع أن تحصل على كامل أموالها المستحقة.

وفي مقابلته مع «بوليتيكو»، اعترف كاربونيتي، بأن السنوات التي عمل فيها إلى جوار جولياني، ساعدته على «إقامة صلات» اعتمد عليها في الاتصالات التي يجريها من أجل الترويج للسياسات القطرية المثيرة للجدل في الولايات المتحدة.

وبلغ إجمالي إنفاق الدوحة لتبييض سمعتها خلال 2017 قرابة 16.3 مليون دولار، مقارنة بإجمالي 8.5 مليون دولار خصصت للهدف ذاته خلال عامي 2015 و2016 بالكامل؛ أي بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف تقريباً.(وكالات)