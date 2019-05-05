سلطان بن أحمد: «شمس» تقدم خدمات متفردة للمستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام اليوم المفتوح لمجتمع مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، الذي نظمته المدينة بحضور عدد من الشركات المرخصة فيها، وعدد من رؤساء ومديري الهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة، إضافة إلى حشد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، إذ التقى بممثلي الشركات التي استعرضت ما تقدمه من خدمات في مختلف قطاعات الأعمال والابتكار.

أعرب عن سعادته بما شهده من عروض تفصيلية للشركات، مؤكداً أن (شمس) باتت تمثل اليوم مركزاً عالمياً للابتكار في المنطقة ضمن مدينة متكاملة قادرة على تحقيق التفرد والتميز والإبداع، مشيراً إلى أنها منطقة حرة ذات سمة ابتكارية تقدم ما يزيد على 120 نشاطًا تجاريًا، وتسمح للمستثمر بالجمع بين أنشطة تجارية متعددة بالرخصة نفسها.

وأضاف بعد لقائه ممثلين عن مختلف الشركات المرخصة في المدينة: «توفر مدينة الشارقة للإعلام (شمس) لجميع العاملين في قطاع الإعلام وجميع القطاعات الأخرى مختلف التسهيلات واللوائح القانونية الحيوية والمرنة والخدمات العامة واللوجستية لكل من يريد الاستثمار. وهذا ما شهدناه من خلال اللقاء الذي جمعنا بممثلي الشركات، وهو الأمر الذي يظهر ما تقدمه (شمس) من خدمات متفردة عن سواها لكل المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، أضف إلى ذلك كل ما يتوافر فيها من مستوى عالٍ للخدمات المبتكرة في بيئة آمنة وواعدة لتأسيس الشركات».

من جهته، استعرض الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس) خلال كلمة له مختلف الخدمات التي تقدمها (شمس)، كما استعرض المشروعات الرائدة التي نفذتها المدينة، إضافة إلى عدد من المشروعات المستقبلية، مشيراً إلى أن (شمس) تمثل واحدة من أبرز المدن الذكية الحرة المتخصصة في عالم الإعلام والاستثمار، بما تقدمه من مفهومات ورؤى متطورة جديدة ومبتكرة، وبرسالة واضحة تتلخص في تعزيز انتشار ريادة الأعمال الإبداعية، وتوفير منظومة مترابطة ونابضة بالحيوية والنشاط تتيح للمبتكرين الإقامة، والتعلم، والإبداع المشترك.