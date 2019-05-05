تونس: القضاء على إرهابيين فى منطقة سيدى بوزيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي أن الحرس الوطني التونسي بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس، تمكنت مساء أمس ،السبت، من القضاء على عنصرين إرهابيين في منطقة "سيدي علي بن عون" من ولاية سيدي بوزيد.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) عن الجبابلي القول إن العملية الأمنية مازالت متواصلة، وأنها تمت في إطار تعقب المجموعات الأرهابية.
من جهته، أفاد مصدر أمني بمنطقة سيدي بوزيد بأن مدينة "سيدي علي بن عون" شهدت - الليلة - عملية أمنية استباقية تمكنت خلالها القوات الأمنية من القضاء على 3 عناصر إرهابية.
وروى شهود عيان أنهم سمعوا دوي إطلاق الرصاص وسط مدينة سيدي علي بن عون بين الساعة 10 و11 ليلا، كما عاينوا انتشارا للوحدات الأمنية بالمدينة.
وكانت الوحدات الأمنية التونسية أعلنت - صباح اليوم - أنها تمكنت من إحباط عمليات إرهابية كان يخطط لتنفيذها خلال شهر رمضان، بعد الحصول على أدلة في غاية الأهمية، في إطار مواصلة العملية الأمنية التي تم القيام بها في الأول من مايو الجاري، والتي أسفرت عن الإيقاع بالعنصر الإرهابي الخطير "رائد التواتي".
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