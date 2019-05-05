وكالة: الشرطة التونسية تقتل ثلاثة إسلاميين متشددين في سيدي بو زيد

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وأضاف أن الشرطة ضبطت أسلحة في العملية، وفقا لرويترز.
© AFP 2019 / KENZO TRIBOUILLARD
وأكد المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني في تصريح صحفي لوسائل إعلامية محلية، أن الانفجار أدى إلى بتر ساق شاب أصيب جراء الانفجار.
وأضاف المصدر أن الشاب تعرض إلى إصابة أخرى على مستوى ساقه اليمنى من مفعول القنبلة الذي غرسته المجموعات الإرهابية في الجبل.
ويشار إلى أن ولاية القصرين التي تضم جبال الشعانبي التي تعتبر منطقة عسكرية مغلقة إذ وقعت فيها انفجارات لألغام وضعتها الجماعات المسلحة، كما شهدت المنطقة اغتيال 8 جنود تونسيين في كمين إرهابي وقع في 2013.
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