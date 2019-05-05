غارة إسرائيلية على قطاع غزة تسفر عن سقوط قتلى والمقاومة ترد برشقات من الصورايخ

موسكو — سبوتنيك. وقالت غرفة العمليات في بيان: "المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صواريخ جديدة وصافرات الإنذار الإسرائيلية تدوي ومنظومة القبة الحديدية تحاول التصدي والاعتراض".



© REUTERS / Ronen Zvulun

وفي سياق متصل، قال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك"، أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بثلاثة صواريخ بناية في حي الرمال وسط غزة.

وأفاد وسائل إعلام محلية بسقوط شهيد وجرح آخرين في القصف الإسرائيلي على منطقة وسط قطاع غزة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلي أوفبر جندلمان إنه "منذ، صباح السبت، أطلق إرهابيو حماس والجهاد الإسلامي نحو ٢٠٠ قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت بطاريات القبة الحديدية من إسقاط العشرات منها".

وألغت إسرائيل الدراسة بالمدارس الإسرائيلية القريبة من الحدود مع قطاع غزة على خلفية الوضع المتوتر مع تبادل الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية القصف في الساعات الأخيرة.

Advertisements

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "إلغاء الدراسة في جميع المدارس التي تبعد 40 كليو مترا عن قطاع غزة نظرا للأوضاع الأمنية".

ومن جانبه قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيلس للقناة 13 الإسرائيلية: "إن الجيش يستعد لقتال على مدار أيام مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة في ظل تبادل القصف بين الجانبين".

وأضاف مانيلس: "لا اتصالات لوقف إطلاق النار، ونحن نستعد لبضعة أيام من القتال، وسنبدأ الليلة بتجنيد محدود للاحتياط في الاستخبارات والدفاع الجوي والجبهة الداخلية".

وفي وقت سابق من يوم السبت، كشف مصدر إسرائيلي بارز أن التصعيد في قطاع غزة سيستمر ما بين يومين إلى ثلاثة أيام، ولن يتوقف اليوم.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لغزة إلى 4 أشخاص.