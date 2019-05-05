الخارجية التركية تدين بشدة استهداف إسرائيل مكتب الخليج 365 في غزة

أنقرة / أحمد فرقان مرجان / الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، السبت، استهداف إسرائيل لمبنى يضم مكتب وكالة الخليج 365 في قطاع غزة.

ودعت الوزارة، عبر بيان، المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للهجمات الإسرائيلية.

وجاء في البيان: "ندين بشدة استهداف المبنى الذي يضم مكتب الخليج 365 من قبل إسرائيل التي تسببت بمقتل وإصابة العديد من الأبرياء بهجماتها العشوائية منذ يوم الجمعة. وندعو المجتمع الدولي للتحرك على الفور من أجل تهدئة التوتر المتصاعد في المنطقة بسبب تصرفات إسرائيل غير المتزنة".

Advertisements

وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة؛ ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب41 إسرائيلياً على الأقل، جرى نقلهم لمستشفى "برزيلاي" في عسقلان، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأخرى بالمتوسطة، فيما أصيب 24 بجراح طفيفة و15 بحالة من الفزع والصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء السبت إلى 5 والجرحى إلى 40.

والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة العودةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.