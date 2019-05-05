الخليج 365: العدوان على مكتبنا في غزة لن يثني عزيمتنا

أنقرة/ الخليج 365

قال رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365 التركية للأنباء، شنول قازانجي، إن استهداف إسرائيل، مساء السبت، مبنى يضم مكتب الوكالة في غزة؛ "لن يثني عزيمتها".

وأضاف "قازانجي"، في بيان، أن الخليج 365 ستواصل العمل بشكل دؤوب مع زملائها في فلسطين على نقل نضال شعبها المشروع، وعدوان إسرائيل، للعالم بأسره.

وتابع: "من الواضح أن الجيش الإسرائيلي استهدف وبشكل مباشر مكتب وكالة الخليج 365 وموظفيها في غزة".

وأكد أن الهجوم هو على الصحافة الحرة وحق الجمهور في الحصول على الأخبار، مشددًا أنه ليس الأول من نوعه في فلسطين.

وقال: "في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل الاعتداء وبشكل سافر على المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن، تعمل في هذه الأثناء على توجيه عدوانها أيضًا نحو المؤسسات الإعلامية".

وأشار إلى أن عدم إظهار ردود فعل قوية تجاه اعتداءات وهجمات مماثلة، يعد أحد الأسباب الواضحة للتمادي في ارتكابها.

ودعا قازانجي، في السياق ذاته، جميع المؤسسات الصحفية العاملة في تركيا والعالم إلى التضامن مع الخليج 365، واتخاذ موقف واضح ضد العدوان الإسرائيلي، وإدانته بشكل مشترك.

وحذر من أن التزام الصمت سيمهد الطريق أمام إسرائيل لاستهداف مؤسسات أخرى مستقبلًا.

وأضاف: "كما ننتظر من المنظمات الدولية التي تزعم اهتمامها بحرية الصحافة وتتجاهل في الوقت ذاته اعتداءات إسرائيل؛ أن تظهر ردود أفعال صادقة".

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وقال: "أود أن أحمد الله مجددًا على سلامة زملائنا وعائلاتهم في مكتب غزة، وأنقل لهم أطيب التمنيات القلبية".

وتابع: "كما أود أن أعرب عن عميق شكري للمسؤولين الفلسطينيين والمؤسسات والمنظمات والمواطنين، وسيما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين سارعوا للاتصال بي شخصيًا عقب الاعتداء، للتعبير عن تضامنهم والاطمئنان على صحة موظفي الخليج 365.

وختم قازانجي بالتأكيد مرة أخرى، على مواصلة وكالة الخليج 365 العمل بشكل دؤوب في فلسطين وبقية مناطق العالم، وأداء واجبها في جميع الظروف، جنبًا إلى جنب مع موظفيها المخلصين؛ "من أجل إعلام يوصل الصورة الصحيحة للجمهور بسرعة ودقّة".

والسبت، استهدفت مقاتلات إسرائيلية مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة "الخليج 365" بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.



ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.



وأسفرت موجة تصعيد جديدة، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، منذ صباح السبت، عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم رضيعة، وإصابة 40 بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.



كما أصيب41 إسرائيلياً على الأقل، جرى نقلهم لمستشفى "برزيلاي" في عسقلان، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأخرى بالمتوسطة، فيما أصيب 24 بجراح طفيفة و 15 بحالة من الفزع والصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.



والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".



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