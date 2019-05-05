الطائرات الإسرائيلية تواصل شن غارت عنيفة على قطاع غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

واصلت مقاتلات الجيش الإسرائيلي، ليل الأحد، شن غارات عنيفة على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن شهود عيان، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعين لفصائل المقاومة الفلسطينية، شمالي القطاع، ومبنى يتبع للشرطة البحرية في ميناء غزة، ومنزلا مدنيا بمدينة خانيونس (جنوب).

وأسفرت الغارات عن تدمير المنزل المستهدف في خانيونس بشكل كامل، وإيقاع أضرار بالغة بعدد من المنازل المحيطة بمواقع القصف الأخرى، وفق شهود عيان.

ولم تعلن وزارة الصحة عن وقوع إصابات جراء الغارات الأخيرة.

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ومنذ صباح السبت، يشهد قطاع غزة موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع بلغت 5 شهداء و40 جريحا.

والجمعة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.

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