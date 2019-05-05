شنطوب: إسرائيل تضيف لسجلها انتهاكا جديدا بقصف مكتب الخليج 365

أنقرة / الخليج 365

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، السبت، إن إسرائيل أضافت لسجلها انتهاكا جديدا عبر قصف مبنى يضم مكتب وكالة الخليج 365 في قطاع غزة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها شنطوب، عبر حسابه على "تويتر"، تعليقا على العدوان الإسرائيلي على مكتب الخليج 365 في غزة.

وأضاف شنطوب: "إسرائيل تضيف لسجلها انتهاكا جديدا يتجاهل القانون الدولي والقيم الإنسانية عبر قصف مبنى يضم مكتب وكالة الخليج 365 في غزة".

وتابع: "أدين بشدة الهجوم مع إيماننا الراسخ بأن الإنسانية ستهزم الطغيان".

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ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار، والصور، والفيديو.

وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة؛ ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم للمستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرين حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء السبت إلى 5 والجرحى إلى 40.

والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة العودة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.