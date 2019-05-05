الفصائل الفلسطينية توسع رقعة قصفها لمناطق إسرائيلية

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

وسعت الفصائل الفلسطينية، مساء السبت، رقعة قصفها للمستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة في محيط غلاف غزة جنوبي إسرائيل، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، إن الفصائل الفلسطينية وسعت رقعة قصفها حتى وصلت إلى مناطق "أشدود" و"كريات جات" و"كريات ملاخي" و "بئر السبع" على بعد 40 كيلومترا وأكثر من قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة أنّ رشقات الصواريخ أصابت مدرسة ومبنى، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابات.

وأشارت إلى أنّ إسرائيل فتحت الملاجئ في غالبية مناطق محيط غزة.

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وأوضحت الصحيفة أنّ صافرات الإنذار وصلت مناطق الخضيرة (تبعد 110 كم عن قطاع غزة).

وأسفرت موجة تصعيد جديدة، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، منذ صباح السبت، عن استشهاد 5 فلسطينيين بينهم رضيعة، وإصابة 40 بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب41 إسرائيلياً على الأقل، جرى نقلهم لمستشفى "برزيلاي" في عسقلان، وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة، وأخرى بالمتوسطة، فيما أصيب 24 بجراح طفيفة و 15 بحالة من الفزع والصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.