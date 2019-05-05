نقيب صحفيي موريتانيا: استهداف مكتب الخليج 365 دليل عدوانية إسرائيل

نواكشوط / محمد البكاي / الخليج 365

أدان نقيب الصحفيين الموريتانيين، محمد سالم ولد الداه، تدمير إسرائيل مبنىً يضم مكتب وكالة الخليج 365 بقطاع غزة.

واعتبر ولد الداه في تصريح للأناضول الاستهداف "يظهر مدى عدوانية إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل تحاول استمرار حجب انتهاكاتها في قطاع غزة، لكن المؤسسات الإعلامية الجادة ومنها الخليج 365 مستمرة في كشف تلك الانتهاكات".

وتابع "أتضامن مع الزملاء في الخليج 365 واستنكر الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة".

كان الجيش الإسرائيلي شن 3 غارات تحذيرية قبيل استهداف المبني، وبناء عليه تم إخلاء مقر "الخليج 365" من الموظفين.

ولم تعلن وزارة الصحة بغزة عن وقوع ضحايا جراء قصف المبنى أو محيطه.

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والمبنى الذي يضم وكالة الخليج 365 يتكون من 7 طوابق يضم كل طابق شقتين، ويوجد فيه مكاتب لمؤسسات مختلفة، ويقع وسط مربع سكني.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار، والصور، والفيديو.

وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة؛ ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم للمستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرين حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء السبت إلى 5 والجرحى إلى 40.

والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة العودة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.