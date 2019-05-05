"الصحة" الفلسطينية توعز بتوفير أي نقص في الأدوية بمشافي غزة

رام الله/ أيسر العيس/الخليج 365

أوعزت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء السبت، بتوفير أي نقص قد يحدث في أدوية ومستلزمات الطوارئ في مستشفيات قطاع غزة، وذلك بشكل عاجل.

جاء ذلك في بيان لوزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، وصل "الخليج 365" نسخة منه.

وطالبت "كيلة" المجتمع الدولي "بالتدخل العاجل للجم سلطة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها ضد شعبنا، وإلزامها باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".

كما حثت على الإسراع في إنفاذ قرار الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق السبت طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

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واعتبر عباس أن "الصمت على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها للقانون الدولي، يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وفي وقت سابق مساء السبت، أعلنت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ صباح اليوم، بلغت 5 شهداء و40 جريحا.

ومنذ صباح السبت، يشهد قطاع غزة موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم للمستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرين حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة العودة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.