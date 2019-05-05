أوقطاي يطمئن على سلامة كادر الخليج 365 في غزة

أنقرة/ أورهان أونور كمي جي/ الخليج 365

أجرى نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اتصالا هاتفيا مع مدير عام وكالة الخليج 365 شنول قازانجي، للاطمئنان على كادر صحفييها بعد استهداف إسرائيل للمبنى الذي يضم مكتب الخليج 365 في غزة.

واطلع أوقطاي من المدير العام للوكالة على معلومات حول حادث الاعتداء على مكتب الوكالة في قطاع غزّة، متمنيًا السلامة لجميع موظفي الخليج 365.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار، والصور، والفيديو.ودمرت مقاتلات إسرائيلية، مساء السبت، مبنى وسط قطاع غزة، يضم مكتب وكالة الخليج 365، وذلك غداة الاحتفال بـ"اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن المقاتلات استهدفت المبنى بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

كان الجيش الإسرائيلي شن 3 غارات تحذيرية قبيل استهداف المبني، وبناء عليه تم إخلاء مقر "الخليج 365" من الموظفين.

ولم تعلن وزارة الصحة بغزة عن وقوع ضحايا جراء قصف المبنى أو محيطه.

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والمبنى الذي يضم وكالة الخليج 365 يتكون من 7 طوابق يضم كل طابق شقتين، ويوجد فيه مكاتب لمؤسسات مختلفة، ويقع وسط مربع سكني.

ومكتب الخليج 365، الذي بدأ عمله في قطاع غزة عام 2012، يعمل فيه 11 صحفيا ضمن 3 أقسام هي الأخبار، والصور، والفيديو.

وصباح السبت، اندلعت موجة تصعيد، قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

كما أصيب 23 مستوطنًا إسرائيليا نقل 4 منهم للمستشفى بينهم حالة "خطيرة" والآخرين حالتهم بين متوسطة وطفيفة، جراء الصواريخ الفلسطينية المنطلقة من غزة تجاه عدد من المستوطنات، ردا على الغارات الإسرائيلية.

ولاحقًا أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة شهداء السبت إلى 5 والجرحى إلى 40.

والجمعة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 51 آخرين، جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة".

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