حساب_المواطن يوضح.. متى يتم دراسة الأهلية؟

صحيفة الخليج الالكترونية رد الحساب الرسمي لخدمة العملاء الخاصة بـ”حساب المواطن”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على سؤال حول موعد دراسة حالة الأهلية للاستفادة من الدعم. Advertisements وكان أحد المغردين وجه سؤالًا حول التوقيت الذي يتم فيه دراسة الأهلية ، حيث أجابت خدمة العملاء بأنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 إبريل سيتم دراسة حالة الأهلية وإبلاغ المستفيد باستيفاء شروط الأهلية عن طريق حسابه الخاص (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر يونيو. وتابعت : وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم.

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