اعتقال شقيق #بوتفليقة وإخضاعه للتحقيق بـ #الجزائر

صحيفة الخليج الالكترونية اعتقلت قوات الأمن الجزائرية اليوم (السبت) سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”. ونسبت “أسوشيتد برس” إلى مسؤول أمني قوله: “إن سعيد بوتفليقة موقوف حاليًا ويجري استجوابه”. في سياق متصل، أشارت عناوين صحيفة “النهار” اليوم إلى خبر اعتقال الرئيس السابق لدائرة الاستعلام الأمن (المخابرات) الفريق محمد مدين المدعو توفيق، وخلفه على رأس جهاز المخابرات والمقرب من شقيق الرئيس بشير طرطاق. وذكرت مصادر مطلعة للصحيفة أن التهم الموجهة للثلاثي تتعلق بـ “التآمر” على الحراك الشعبي ومحاولة إجهاضه.

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