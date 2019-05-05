برعاية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة افتتاح متجر “زمكان” للهدايا الإبداعية في جدة

صحيفة الخليج الإلكترونية

جواهر العتيبي

نيابة عن سعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، رعى مدير ادارة ثقافة ريادة الأعمال المهندس بالهيئة عبد الله الغليقة حفل افتتاح متجر “زمكان” @zmakan.online للهدايا الإبداعية ذات الطابع العربي في “ردسي مول” بجدة.

ويعد متجر “زمكان” قصة نجاح لمالكته رانيا مصطفى غمراوي، التي بدأت أعمالها من المنزل ضمن برامج الأسر المنتجة، ثم حصلت على قرض من شركة “تراثنا” للمسؤولية الاجتماعية وبدعم من البنك الأهلي التجاري،

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وقالت مالكة المتجر إنه يسلط الضوء على قصص النجاح الوطنية عالية الهمة، ويجسد نجاح “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ليلمس المجتمع هذه النجاحات، كما يعكس مجهودات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من أجل تحقيق الرؤية.

وأوضحت أن متجر “زمكان” يعد في أهم مجمع تجاري في السعودية، حيث يضم 4000 تصميم محلي مميز لمنتجات إبداعية فنية لجميع المناسبات والفئات العمرية في المجتمع مستوحاة من الثقافة المحلية مثل الحقائب والصحون والأكواب والمباخر، واحزمة الحقائب والتيشرتات وقطع المفروشات الفنية.

وقد قامت رانيا غمراوي بتسجيل علامة تجارية لبيع منتجاتها تحت اسم “زمكان”، وإنطلاقا من إحساسها بالمسؤولية الإجتماعية، خصصت مساحات داخل المتجر ليقوم رواد الأعمال المبتدئون ومن لديهم علامات / منتجات تجارية محلية وليس لديهم متاجر خاصة بهم بعرض وبيع منتجاتهم داخل المتجر لتساعد في تسريع نمو أعمالهم التجارية، في إطار التكامل والتحالف معهم.

وتقوم رانيا بإعطاء دورات تدريبية للأسر المنتجة والموهوبين في الأعمال الفنية بالتعاون مع برنامج “أهالينا” للمسؤولية الإجتماعية للبنك الأهلي التجاري ومركز “سليسلة” للأسر المنتجة التابع للجمعية الفيصلية.

ورانيا غمراوي حاصلة على بكالوريوس في علم الأحياء الدقيقة ولديها موهبة الرسم والأعمال الفنية، كما أنها حاصلة على دبلوم في الجرافيكس وتصميم الأزياء، ولديها قنوات ترويج غير عادية بنسبة لرائدة أعمال بدأت من المنزل، وتستخدم هذه الحسابات للترويج لمنتجاتها ولمتجرها.

وقامت خلال عام 2018 بعقد تحالفات مع عدة جهات لتقوم بتوزيع منتجاتها في عدد كبير من المنافذ التسويقية المرموقة مثل مطار الملك عبد العزيز بجدة من خلال متجر “أهالينا” التابع للبنك الأهلي التجاري، ومتجر فيرجن في مطاري الملك خالد بالرياض والملك فهد الدولي بالدمام.

كما تقوم بتصنيع محلي لمنتجات مستوحاة من الثقافة المحلية ضمن البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية (بارع) وهي عضوة فيه.وتقوم، أيضا، بتصنيع منتجات عديدة تحت اسم متجر هدايا مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض