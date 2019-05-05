انت الان تتابع اشتباكات في السودان بعد محاولة فض اعتصام قيادة الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات السودان - أرشيفية

ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أن مجموعة من قوات الدعم السريع السودانية حاولت، اليوم السبت، فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، لكن المعتصمين تصدوا لها. ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان أن جنودًا من "الدعم السريع" وصلوا إلى بوابة رئاسة أركان القوات البحرية، وشرعوا في إزالة الحواجز الأسمنتية والمتاريس، واشتبكوا مع المحتجين؛ ما أدى إلى إصابة مواطن، وأُسعف فورًا إلى إحدى العيادات الطبية الملحقة بمقر الاعتصام، مشيرة إلى أن المحتجين "رفضوا إزالة الحواجز والمتاريس، إلى حين تحقيق مطالبهم بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية".

وتابعت، نقلا عن شاهد عيان: "ضباط من الجيش برتب رفيعة (لم يذكرها)، وصلوا إلى مكان الاشتباك بين قوات الدعم السريع والمحتجين، وأعلنوا صراحةً أن المواطنين السلميين تحت حماية الجيش، ولن تستطيع أي قوة فضهم بالقوة". وأردفت: "يبدو أنها محاولات فردية من جنود قوات الدعم السريع، حيث إن قائدهم محمد حمدان دقلو،

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