الان تتابع وداعا للمعجون.. علامة أمريكية تطلق قلما لتبييض الأسنان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أطلقت علامة تجارية أمريكية قلما لتبييض الأسنان، وصفته بأنه “ليس كما يظن البعض أنه مجرد معجون أسنان لا يختلف عن غيره من العلامات التجارية الأمريكية”.
وغالباً ما يُستخدم القلم لأغراض عديدة، سواء للكتابة أو حتى كمستحضر تجميل، ولكن يبدو أنه بات بإمكانك استخدامه أيضاً لتبييض أسنانك.
ووفقاً لموقع “Moon”، يُشار إلى أن القلم المبيض، الذي تبلغ قيمته 19.99 دولاراً، مصنوع من زيت اللافندر، وخلاصة الفراولة، وزهرة العسل. ليس ذلك فحسب، وإنما يتميز بنكهة فانيلا النعناع التي تجعله منعشاً.
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