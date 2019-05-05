دول خليجية تعلن عن أول أيام شهر رمضان

اسماء السيد - إبلاف من الرياض: تعذرت رؤية هلال شهر رمضان في السعودية، اليوم السبت، وبالتالي فإن الأحد هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان.

ولم تساعد أجواء المنطقة الوسطى على رصد الهلال بسبب وجود سحب ركامية رعدية ممطرة.

وأخفقت رؤية هلال رمضان في شقراء شمال منطقة الرياض بسبب غروب القمر فلكيا الساعة 6:02 أي قبل غروب الشمس بـ29 دقيقة، وبهذا يكون الاثنين هو مطلع شهر رمضان في السعودية.

وكانت المحكمة العليا لرؤية الهلال قد دعت، مساء السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، فإن لم يُر، تُجرى رؤية الهلال مساء اليوم التالي الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان، حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان، وفقا لقرار المحكمة العليا عنه.

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وفي الإمارات تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك غدا بعد صلاة المغرب بدائرة القضاء في أبوظبي برئاسة سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل .

وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وفي الكويت أعلنت "الرؤية الشرعية" الكويتية أن غدا الأحد هو المتمم لشهر شعبان.. والاثنين أول أيام "رمضان".

وفي البحرين أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية انعقدت مساء هذا اليوم السبت ليلة الأحد ۲۹ شعبان 1440هـ الموافق 4 مايو ۲۰۱۹م لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر رمضان المبارك، وقررت استمرار انعقادها مساء يوم غد الأحد ليلة الاثنين الموافق 5 مايو ۲۰۱۹م.