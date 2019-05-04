شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يحذر من منتج يستخدم بكثافة في رمضان.. سم قاتل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال الدكتور فهد الخضيري، عالم أبحاث المسرطنات، إنه بإمكان الإنسان إلغاء السكر الأبيض نهائيا من حياته بالتعود والتأقلم، وأضرار السكر المكتشفة تجعله من “السموم”.
وأضاف الخضيري خلال لقائه في برنامج “ياهلا”: القول بأن سكر الفواكه والتمور لا ضرر منه وتناوله مفتوح غير صحيح، و هي الكمية الأفضل للجسم منه يوميا.
وأضاف: أسوأ أنواع السكر هو السكروز الموجود في السكر المكرر، وهناك أنواع أفضل من السكريات تتوافر في الفواكه والتمور.
وتابع عالم أبحاث المسرطنات : بإمكان الإنسان إلغاء السكر الأبيض نهائيا من حياته بالتعود والتأقلم، وأضرار السكر المكتشفة تجعله من “السموم”.
كانت هذه تفاصيل خبر «الخضيري» يحذر من منتج يستخدم بكثافة في رمضان.. سم قاتل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.