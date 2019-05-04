شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تكشف عن شرط مهم لاستخراج تأشيرات الخروج والعودة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أوضحت إدارة الجوازات أنه يجب توفر مدة أكثر من 90 يوما في صلاحية الجواز للحصول على التأشيرة المطلوبة.
جاء ذلك ردًا على استفسار أحد السائلين: “هل يشترط عند السفر أن يكون باقي في صلاحية الجواز ثلاثة أشهر حتى لو العودة ستكون قبل انتهاء الجواز للمقيمين”.
وردت الجوازات، قائلة: “التعليمات تشترط توفر مدة أكثر من 90 يوما في صلاحية الجواز للحصول على التأشيرة المطلوبة (خروج و عودة).
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