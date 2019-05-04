الجزائر.. اعتقال الشقيق الأصغر لبوتفليقة ورئيسين سابقين لجهاز المخابرات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

ولم يحدد المصدر أسباب توقيف سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارًا لشقيقه، والجنرال محمد مدين المعروف بتوفيق والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عامًا، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".

ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس للاستقالة في الثاني من أبريل الما ضي، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، تظاهرات حاشدة ضد النظام كانت دفعت عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في الثاني من أبريل بعدما ترأس البلاد لعشرين عامًا.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري، الرجل القوي بحكم الأمر الواقع في الجزائر، أحمد قايد صالح، أشار بأصابع الاتهام إلى الجنرال توفيق في مؤامرة قال إنها استهدفت الجزائر.

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وكان قد وجّه في منتصف أبريل، تحذيرًا أخيرًا لتوفيق قائد الأجهزة السرية النافذة التي تم حلها في 2016، متهمًا إياه بـ"التآمر" بغرض عرقلة حلول الخروج من الأزمة.

وكان قايد صالح ساعد الرئيس السابق بوتفليقة على حل تلك الأجهزة تدريجيًّا، ووضعها تحت سلطة الجيش ثم إلى دفع قائدها التاريخي الملقب "توفيق" إلى التقاعد.

ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل مجمل أركان "النظام" وبينهم قايد صالح، وقد تمّ الاستماع في الأسابيع الأخيرة إلى العديد من الشخصيات المقربة من نظام بوتفليقة.