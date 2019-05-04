الجزائر.. اعتقال الشقيق الأصغر لبوتفليقة ورئيسين سابقين لجهاز المخابرات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
ودفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس للاستقالة في الثاني من أبريل الما ضي، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.
وكان قد وجّه في منتصف أبريل، تحذيرًا أخيرًا لتوفيق قائد الأجهزة السرية النافذة التي تم حلها في 2016، متهمًا إياه بـ"التآمر" بغرض عرقلة حلول الخروج من الأزمة.
وكان قايد صالح ساعد الرئيس السابق بوتفليقة على حل تلك الأجهزة تدريجيًّا، ووضعها تحت سلطة الجيش ثم إلى دفع قائدها التاريخي الملقب "توفيق" إلى التقاعد.
ولا يزال المحتجون يطالبون برحيل مجمل أركان "النظام" وبينهم قايد صالح، وقد تمّ الاستماع في الأسابيع الأخيرة إلى العديد من الشخصيات المقربة من نظام بوتفليقة.
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