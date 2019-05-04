اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تسبب طائر أسترالي مهدد بالانقراض في تعطيل تنفيذ مشروع منجم فحم عملاق يصل إنتاجه لـ27 مليار طن. السلطات المحلية في ولاية كوينزلاند أرجعت القرار إلى ضعف الخطة البيئية المقدمة من شركة أداني المنفذة للمشروع. Advertisements الشركة قدّمت خطة لاستكمال المشروع لكن الحكومة رفضت لحماية الطائر المعروف باسم "الحسون ذو الرقبة السوداء". التفاصيل من هنا:

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. طائر نادر يوقف مشروعًا أستراليًّا لإنتاج 27 مليار طن فحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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