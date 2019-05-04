شكرا لقرائتكم إمهال وزير العدل الأميركي حتى الإثنين لتسليم النواب نسخة كاملة من تقرير مولر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز | منذ ساعتين في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 19:23

أمهل رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب الأميركي جيرولد نادلر وزير العدل وليام بار حتى صباح بعد غد الإثنين، لإطلاع النواب على النسخة الكاملة غير المنقحة لتقرير روبرت مولر، الذي تولى التحقيق في «تدخل» روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016.



وأبلغ نادلر بار بالموعد النهائي، في رسالة وجّهها اليه الجمعة، بعدما تخلّف الوزير عن حضور جلسة للجنة الخميس. وأغضب ذلك النواب الديموقراطيين، واتهمته رئيسة المجلس نانسي بيلوسي بالكذب على الكونغرس، متحدثة عن «جريمة».

ولوّح نادلر باتهام بار بازدراء الكونغرس، بعد رفضه التزام طلب بتسليمه النسخة الكاملة لتقرير مولر.

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وتحدث الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين هاتفياً الجمعة، للمرة الأولى منذ نشر التقرير الذي أفاد بأن موسكو تدخلت في الانتخابات «في شكل شامل وممنهج».

وأشار ترامب إلى أنه وبوتين لم يناقشا سوى ما خلص إليه مولر من أن الرئيس الأميركي لم يتواطأ مع روسيا عام 2016. وأضاف أن الرئيس الروسي «قال: تمخّض الجبل فولد فأراً. لكنه كان يدرك ذلك، إذ كان يعرف أن لا تواطؤ إطلاقاً».

وأصرّ ترامب على أنه لم يحضّ بوتين على عدم التدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020، وزاد: «لم نناقش ذلك. بحثنا في 5 أو 6 مسائل». وتابع أنه وبوتين ناقشا «الخدعة الروسية».