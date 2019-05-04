شكرا لقرائتكم إيران تتعهد تحدي قيود أميركية على تخصيب اليورانيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران، واشنطن، لندن – أ ب، رويترز، أ ف ب | منذ ساعتين في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 22:24

تعهد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني أن تواصل بلاده تخصيب اليورانيوم وإنتاج ماء ثقيل، على رغم ضغوط تمارسها الولايات المتحدة لمنعها من ذلك.



وقال: «بموجب (الاتفاق النووي المُبرم عام 2015) يمكن لإيران إنتاج الماء الثقيل، وهذا ليس انتهاكاً للاتفاق. وسنواصل نشاطنا في التخصيب، ولا علاقة لأي بلد بذلك». واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشنّ «حرب نفسية ضد إيران، داخلياً وخارجياً»، مشدداً على «ضرورة تعزيز الوحدة والانسجام لمواجهة هذه التحديات».

أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فتطرّق إلى إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات منحتها لثماني دول لشراء نفط إيراني، في محاولة لـ «تصفير» صادرات طهران. جاء ذلك بعدما أعادت إدارة ترامب فرض عقوبات مشددة على طهران، إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. كما أدرجت الولايات المتحدة «الحرس الثوري» على لائحتها لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية».

وقال روحاني: «أميركا ستتخلّى عن هذه اللعبة، حين تدرك أنها لا تستطيع تحقيق شيء. لا سبيل أمامنا سوى المقاومة والاتحاد». ولفت إلى «محاولات أميركا لخفض رصيد البلاد من العملة الصعبة»، معتبراً أن «السبيل الوحيد لمواجهة هذا الأمر هو زيادة مصادرنا من العملة الصعبة وخفض نفقاتنا منها». وأضاف أن «أميركا تسعى إلى خفض صادراتنا من السلع النفطية وغير النفطية، لذلك علينا التصدي لمحاولاتها من خلال زيادة صادرات البلاد».

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أسِف لأن أوروبا «نفّذت أقلّ من 1 في المئة من تعهداتها في الاتفاق النووي»، محذّراً من «انهياره».

وتشهد إيران سجالاً صاخباً حول حرب محتملة مع الولايات المتحدة، لا سيّما بعد تحذير محمد سرافراز، الرئيس السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، من أن واشنطن ستشنّ هجوماً على طهران بعد شهر رمضان. وأضاف: «المسؤولون الإيرانيون لاحظوا ذلك، وبعضهم يقول بوجوب فتح طريق للتفاوض مرة أخرى، فيما يقول بعضهم الآخر إن المواجهة العسكرية العنيفة هي الحلّ».

ونبّه إلى أن «استياء الشعب من الفساد الهائل في البلاد، فاقم من احتمال نجاح اجتياح أميركي لإيران».

لكن سعدالله زارعي، وهو محلّل إيراني مقرّب من معسكر الأصوليين و«الحرس الثوري»، ذكر أن «أبرز مسؤولي الإدارة الأميركية أكدوا، في رسالة رسمية موجّهة الى مسؤولين إيرانيين، أن ليست لديهم أي خطة لمواجهة عسكرية مع إيران في أي ظرف».

على رغم ذلك كتب عبدالله كنجي، رئيس تحرير صحيفة «جوان» التابعة لـ «الحرس»: «العدو جاء بكل طاقاته لمواجهة إيران؟ وبما أن العدو يجهّز لحرب، هل نستعدّ لها»؟

أما صحيفة «ابتكار» المؤيّدة للإصلاحيين ففرضت سيناريوات لحرب محتملة، ورأت أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران مباشرة، كما حدث مع العراق وأفغانستان، خشية ردّ عنيف من طهران.

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وأضافت أن السيناريو الثاني يتمثل في أن تقصف واشنطن مراكز عسكرية وصناعية إيرانية مهمة. كما يمكن خوض حرب بالوكالة وتحريض ميليشيات لتابعة لطهران في المنطقة على مواجهة الولايات المتحدة.

وكتب محمد علي وكيلي في «ابتكار»: «يجب التنبّه إلى أن حرباً بين إيران وأميركا لن تخرج بمنتصر، وستحرق الشرق الأوسط».

إلى ذلك، أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً، ورد فيه: «نتابع بأسف وقلق قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات المرتبطة بالتجارة في النفط مع إيران. ونتابع بقلق أيضاً قرار الولايات المتحدة عدم التجديد الكامل للإعفاءات المتصلة بمنع الانتشار النووي».

يأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبدأ فرض عقوبات على الصادرات الإيرانية من اليورانيوم المخصّب التي يجيزها الاتفاق النووي.

ويمكّن الاتفاق طهران من تخزين 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3,67 في المئة، في منشأة ناتانز النووية، ومن بيع هذا اليورانيوم بنسبة تفوق السقف المحدد في الأسواق الدولية، في مقابل حصولها على يورانيوم طبيعي.

لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن الجمعة تعديلاً في موقف الولايات المتحدة، التي ستفرض عقوبات على أي جهة تشارك في مبادلة اليورانيوم المخصّب بيورانيوم طبيعي، كما تلك المشاركة بتخزين الماء الثقيل الإيراني الذي يتجاوز المعدّلات المسموح بها.

في الوقت ذاته، جدّد بومبيو إعفاءات من العقوبات الأميركية، لتمكين روسيا والصين ودول أوروبية من مواصلة برامج للتعاون تستهدف منع إيران من إحياء برنامجها للتسلّح النووي. لكن الخارجية الأميركية أوضحت أن الإعفاءات لن تُمنح إلا لمدة 90 يوماً، بدل 180، علماً أنها تشمل نقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران، أو تشغيل مفاعل بوشهر، إضافة إلى تصميم قلب جديد لمفاعل آراك للماء الثقيل، وتشييده، وتعديل البنية التحتية في منشأة فردو لتخصيب اليورانيوم.

وقالت ناطقة باسم الخارجية الأميركية: «تواصل إدارة ترامب معاقبة النظام الإيراني، نتيجة نشاطاته التي تهدد استقرار المنطقة وتؤذي الشعب الإيراني. وهذا يشمل منع إيران من امتلاك سلاح نووي». وأضافت: «يجب أن توقف إيران كل نشاطاتها الحساسة المتعلّقة بالانتشار (الذري)، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم. ولن نقبل أي إجراء يدعم استمرار هذا التخصيب».

على صعيد آخر، أصدر القضاء الإيراني حكماً بسجن حسين فريدون، شقيق روحاني، بعد إدانته بفساد مالي.

وقال مسؤول قضائي إن المحكمة «برّأت» فريدون من تهم منسوبة إليه، مستدركاً أنها قضت بسجنه في «تهم أخرى» لم يحددها. ويمكن لفريدون استئناف الحكم.