شكرا لقرائتكم أردوغان يطالب مجدداً بإعادة الانتخابات في إسطنبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة - أ ف ب - | منذ ساعتين في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 20:30

جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، مطالبته بإعادة الانتخابات البلدية التي فازت فيها المعارضة في إسطنبول.



وقال: "يقول لي مواطنون: سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات. لنمثل أمام الشعب وسنقبل بما تفرضه الإرادة الشعبية. الأمر بهذه البساطة". وقال: "يقول لي مواطنون: سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات. لنمثل أمام الشعب وسنقبل بما تفرضه الإرادة الشعبية. الأمر بهذه البساطة". وأضاف: "ارتكاب تجاوزات وفساد أمر واضح. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة العليا للانتخابات ضمائر مواطنينا". Advertisements وبعد تصريحات أردوغان، دعا مرشّح المعارضة أكرم إمام أوغلو الذي نال تفويضاً بصفته رئيساً لبلدية إسطنبول، اللجنة إلى "اتخاذ قرار طبقاً للقانون والعدالة". لكن ناطقاً باسم "حزب الشعب الجمهوري" المعارض خاطب أردوغان، قائلاً: "توقف عن الضغط على اللجنة العليا للانتخابات. ليست هناك مخالفات، ولا تجاوزات، هناك فقط صعوبة في تقبّل الهزيمة". وتجتمع اللجنة بدءاً من الاثنين، لدرس الطعن الذي قدّمه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مطالباً بإلغاء نتائج الانتخابات في إسطنبول وتنظيم اقتراع جديد، علماً أن حزب أردوغان خسر أيضاً في أنقرة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يطالب مجدداً بإعادة الانتخابات في إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.