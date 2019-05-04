شكرا لقرائتكم الحكومة التركية.. عمليات استدراج وتصفيات تحت غطاء «جائزة الوطن» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – «الحياة» | منذ 3 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 22:16

بدأت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استغلال برنامج يحمل مسمى «جائزة الوطن» في استهداف نحو 1200 مطلوباً سياسياً، تحت غطاء مكافحة الإرهاب.



وبدأت الجائزة التي أطلقتها الحكومة قبل سنوات عدة بهدف تحفيز المواطنين والمقيمين لمساعدة وزارة الداخلية في الحصول على معلومات تقود إلى الوصول للإرهابيين، في اتخاذ مسار مختلف عن المعلن عنه، إذ باتت أداة تستخدمها السلطات من أجل تصفية لائحة من السياسيين المستهدفين.

وعلمت «الحياة» أن السلطات التركية نجحت عبر الجائزة خلال الفترة الأخيرة في تصفية 249 سياسياً في أسلوب مماثل لعمليات التصفية والقتل التي تقوم بها العصابات الإجرامية.

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وكانت الحكومة التركية فعلت في نهاية أيلول (سبتمبر) من عام 2015 الجائزة بشكل عملي، في حين ضمت لائحة المستهدفين التي تم تحديثها في شباط (فبراير) من عام 2016 – بحسب معلومات تحصلت عليها «الحياة» – نحو 1200 مطلوباً سياسياً تم تقسيمهم إلى ثلاث فئات مختلفة (الحمراء، البرتقالي، الرمادي) بحسب أهميتهم.

وضمت لائحة المستهدفين 672 من أعضاء حزب العمال الكردستاني، و342 عضواً في حركة غولن، إلى جانب 119 شخصاً في منظمات يسارية، و75 من جماعات دينية مختلفة.

وفرضت وزارة الداخلية قيوداً عالية السرية على أسماء الأفراد المقدمين للمعلومات، حيث لا ترد أي معلومات عنهم في التقارير الحكومية الرسمية، كما دفعت لهم نحو 3.5 مليون دولار نقداً في شكل سري بعد موافقة من وزير الداخلية.