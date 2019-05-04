شكرا لقرائتكم مشاركة خجولة في احتجاجات «السترات الصفر» في فرنسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 19:43

شهدت تظاهرات حركة «السترات الصفر» حضوراً خجولاً في فرنسا اليوم السبت، بعد مشاركة كثيرين في مسيرات نقابية لمناسبة عيد العمال في 1 الشهر الجاري، جمعت 150-300 ألف شخص.



وأعلنت السلطات مشاركة 23 ألف شخص في تظاهرات السبت الماضي، لكن المحتجين المناهضين لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، يرفعون هذا الرقم الى 60 ألفاً.

وفي يوم التعبئة الـ 25، أعلن مئات على «فيسبوك» أنهم سيشاركون في المسيرات في فرنسا اليوم السبت. وفي باريس، سمحت الإدارة المحلية بثلاث تظاهرات، إحداها تتّجه الى مقار وسائل الإعلام.

وانطلق الحشد الرئيس، وضمّ مئات الأشخاص، من أمام مستشفى «لا ريبوازيار» شمال العاصمة، في اتجاه ساحة «لا ناسيون» شرقها.

Advertisements

ووزّع حوالى 20 ناشطاً ينتمون إلى «السترات الصفر»، مناشير في مطار شارل ديغول، رفضاً لخصخصة مؤسسة مطارات باريس. وقال أحدهم: «نحن هنا للمطالبة بإلغاء عملية البيع، وباستفتاء حول إعادة ملكية الدولة لمرافق عامة، مطارات، طرقات سريعة، كل ما يندرج ضمن ممتلكاتنا».

وجدّدت قيادة الشرطة في باريس حظر الاحتجاج على جادة الشانزيليزيه، وفي محيط يضمّ مقرّ البرلمان وقصر الإليزيه الرئاسي ومنطقة كاتدرائية نوتردام.

كذلك دعا محتجون من «السترات الصفر» إلى التظاهر مجدداً عند مستديرات طرق في أنحاء البلاد. ويُرجّح إقامة «حفلات شواء ضد ماكرون»، بمبادرة من النائب اليساري المتطرف فرانسوا روفين، الذي سيعرض فيلمه «جو فو دو سولاي» (أريد شمساً) حول «السترات الصفر».

وأعلنت حوالى 1400 شخصية من عالم الثقافة، منهم كتّاب مثل إدوار لويس وآني أرنو، أو ممثلون كوميديون مثل جولييت بيونش وإيمانويل بيار، دعمهم حركة الاحتجاج، في مقال نُشر على موقع صحيفة «ليبراسيون» اليسارية، بعنوان «السترات الصفر: لسنا مغفلين!».