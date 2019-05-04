شكرا لقرائتكم مصر: حكم نهائي بسجن حازم أبو إسماعيل 5 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - رويترز | منذ 4 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 20:37

أعلنت مصادر قضائية أن محكمة النقض المصرية أيدت اليوم السبت حكماً بسجن القيادي سلفي حازم صلاح أبو إسماعيل 5 سنوات في قضية عُرفت إعلامياً بقضية حصار محكمة مدينة نصر.



وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في كانون الثاني (يناير) 2017 الحكم الذي أيدته محكمة النقض اليوم والذي تضمن معاقبة أبو إسماعيل وخمسة متهمين حضورياً بالسجن 5 سنوات لكل منهم ومعاقبة 11 متهماً غيابياً بالسجن 10 سنوات لكل منهم.

ونسبت النيابة العامة إلى أبو إسماعيل والمتهمين الأخرين التحريض على حصار محكمة مدينة نصر في شمال شرق القاهرة والاشتراك في حصارها في كانون الأول (ديسمبر) 2012 لاستصدار قرار بإخلاء سبيل أحد أنصار أبو إسماعيل الذي قالت الشرطة إنها ضبطت بحوزته سلاحاً آلياً.

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وطعن أبو إسماعيل والخمسة المحكوم عليهم حضورياً على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية وقراراتها لا تقبل الطعن عليها، لكن المحكمة رفضت الطعن وأيدت الحكم. وتعاد محاكمة من تصدر عليهم أحكام غيابية أمام محكمة الجنايات التي تصدر الحكم إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.

وسعى أبو إسماعيل إلى الترشح للرئاسة في انتخابات عام 2012 التي فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي، لكن اللجنة العليا للانتخابات رفضت طلب ترشحه، إذ أن والدته حملت الجنسية الأميركية.

ويقضي أبو إسماعيل عقوبة السجن المشدد 7 سنوات لإدانته بالتزوير في طلب الترشح. ويحرم السجن المشدد المحكوم عليه من العفو عن جزء من العقوبة. وألقت السلطات القبض على أبو إسماعيل بعد عزل مرسي في تموز (يوليو) 2013 وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً.