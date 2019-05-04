شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يسيطر على سلسلة جبلية في الحشوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 21:17

فرضت وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلسة جبلية في مديرية الحشوة شرق محافظة صعدة شمال اليمن.



وقال مصدر عسكري يمني إن التقدم جاء إثر هجوم مباغت للجيش مسنودا من قوات دعم الشرعية في اليمن، «وتمكن خلاله من تحرير سلسلة جبال سمر وثيبة الاستراتيجية بمديرية الحشوة إضافة إلى تأمين مواقع أخرى كانت قد حررتها في وقت سابق».

وأضاف - بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية – إن الجيش تقدم أكثر من 5 كيلو مترات خلال معارك مستمرة لليوم الثاني على التوالي في حين يواصل تقدم باتجاه عمق مديرية الحشوة.

ولفت إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران إلى جانب خسائر أخرى في آلياتها القتالية.