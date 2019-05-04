شكرا لقرائتكم «اتحاد عربي» يبدي استياءً لعجز مجلس الأمن والأمم المتحدة في تطبيق قراراتهما بشأن «حزب الله» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 20:47

أعرب الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عن استياءه البالغ من عجز المنظومة الدولية ممثلة في مجلس الأمن والأمم المتحدة في تنفيذ جملة من قراراتها المرتبطة بـ «حزب الله اللبناني».



وقال الاتحاد في بيان صحافي أصدره اليوم (السبت)من مقره في جنيف، إنه تابع باهتمام بالغ دعوات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومطالباته بضرورة «نزع سلاح حزب الله اللبناني»، ومنها دعوته التي اطلقها أمس (الجمعة)، خلال تقديمه للاستعراض نصف السنوي الـ 29 حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر في سبتمبر من العام 2004، لاسيما ما يتعلق منه بالبند الثاني الخاص «بتفكيك المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها».

وأشار إلى أن التراخي الذي أبدته المنظومة الدولية في تطبيق قراراتها، سمح لـ«حزب الله اللبناني» في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العديد من الدول العربية، معتبراً أن ما يحدث يمثل عجزاً عن تنفيذ القرارات الدولية ويشكل في جزء منه تكريس لسياسة الافلات من العقاب والمساءة الدولية.

وشدد رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي، على ضرورة قيام الأمم المتحدة بالعمل على تطبيق جملة من قراراتها المرتبطة بتحقيق الأمن والسلم في العديد من الدول العربية، لاسيما منها اليمن والعراق وسورية ولبنان، مؤكداً أن جميع الحروب والنزاعات المسلحة التي تعيشها الدول العربية تقع المسئولية عنها على «حزب الله اللبناني والمليشيات العسكرية الايرانية».

Advertisements

ولفت إلى أن التقارير الدولية تشير إلى مسئوليتهم عن ارتكاب الكثير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في كلاً من اليمن والعراق وسورية ولبنان ايضاً، دون أن تتحمل الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة مسئولياتهم المعنية بتحقيق الامن والسلام بالعالم، واتخاذ القرارات والآليات الكفيلة بوقف كافة الحروب والنزاعات المسلحة بالوطن العربي وتحقيق السلام للشعوب العربية بما في ذلك مساءلة ومحاسبة المسئولين من قيادات حزب الله والمليشيات الايرانية المسئولة عن ارتكاب جملة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين.

وأكد العربي على ضرورة قيام الأمم المتحدة بتعزيز قدرة الحكومة اللبنانية وتمكينها من الالتزام بالقرار 1559 لاسيما ما يتعلق منه بضرورة احتكار الدولة اللبنانية «لامتلاك واستخدام الأسلحة»، بما في ذلك اللجوء الى جميع الآليات والوسائل الدولية المتاحة والمشروعة لتحقيق سيادة الدولة اللبنانية واستقلال قرارها السياسي والعسكري والأمني، ومنع أية تجاوزات في المحيط الوطني او الإقليمي للبنان والمنطقة العربية، ما يمثل تعدي على سيادة الدول العربية وتهديد لأمنها وسلامتها واستقرارها، أو يفضي الى خلق الحروب والنزاعات المسلحة التي تودي بويلاتها ومآسيها على الشعوب العربية، وتبعث القلق العالمي بشان تحقيق الامن والسلام بالعالم.

وقال إن حزب الله اللبناني يعد أحد أبرز الجهات المهددة للأمن والسلام الإقليمي والعالمي، «لما يمثله من قوة عسكرية خارج نطاق الدولة والقانون، وهيمنته على أسلحة ثقيلة ومتطورة مدعومة من إيران، ولما يمتلكه من خبراء عسكريين وميليشيات مسلحة منتشرة في العديد من الدول العربية، وخلايا استخباراتية تقدم الدعم الاستخباراتي والفني والتقني لميليشياتها العسكرية».

وأضاف إن «حزب الله» يعمل على تقديم الدعم العسكري للحوثيين ونقل الاسلحة الثقيلة إليهم «ما يعد خرقاً للقرارات الدولية التي تحظر هذا الامر، لاسيما ما يتعلق منها بمنظومة الصواريخ والطيران المسيرة المسئولة عن الكثير من جرائم الحرب التي ارتكبت بحق المدنيين في اليمن والدول المجاورة، إضافة إلى ما ارتكبته ميليشياته من جرائم حرب في العراق وسورية، وهو ما يشكل تهديداً حقيقاً إقليمياً وعالمياً خطيراً يتوجب العمل على وقفه ومحاربته بشكل عاجل».

ودعا الدول العربية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى حث الهيئات الأممية والمجتمع الدولي للعمل على تحمل مسئولياتهم الدولية المعنية بتحقيق الأمن والسلام في الوطن العربي، واجبار حزب الله اللبناني على وقف جميع تدخلاته وتهديداته للأمن والسلم بالوطن العربي.