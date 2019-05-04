شكرا لقرائتكم دريان: كفى مزايدات وخصوصا التهجم على الاشقاء في الخليج ولا يحاولن أحد ايقاع لبنان في الفرقة مع وطنه العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 4 مايو 2019 - اخر تحديث في 4 مايو 2019 / 18:56

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى "ان يكون عصر النفقات وضبطها، هو الأساس في بنود الموازنة، واتباع سياسة التقشف، ومقاومة الفساد والهدر، وإجراء إصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة، ومحاسبة كل مقصر او متهاون في عمله. وهذا يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة ومتوازنة، للخروج من الوضع الذي نحن فيه اليوم، وإلا سنبقى على ما كنا عليه، وستستمر الفوضى وضياع المال العام للدولة، ويزداد الدين، وهنا الطامة الكبرى".



وجّه دريان، رسالة الى اللبنانيين بمناسبة شهر رمضان المبارك جاء فيها: "انتم تعلمون ان مؤسساتنا الاجتماعية الخيرية، هي التي يقع على عاتقها اداء الخدمات في مجتمعنا لكل من يحتاجها من الصغار والأيتام وكبار السن، وذوي الحاجات الخاصة، والمفتقرين إلى ضرورات الصحة، وضرورات العيش ، وضرورات العمل الكريم . ولدينا أزمة اجتماعية طاحنة، توشك أن تتحول إلى أزمة أخلاقية. ونحن نؤدي زكواتنا في رمضان، ولها وجوه محددة، وصدقاتنا تمضي في كل وجوه الخير والمعونة، على مدار العام، فلا عذر في التقصير، مهما تضاءلت القدرات، وإنما الأعمال بالنيات. آباؤكم وأجدادكم هم الذين أقاموا كل تلك الصروح، وليس لعمل الخير وحسب، بل وللتنمية والتطوير والتقدم. فلا ينبغي أن يحدث اختلال في أعمال جيلنا ونياته ومقاصده وإنجازاته. ولذا فإن ما تفعلونه لمؤسساتكم في هذا الشهر الكريم، الذي كانت فيه يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، هو الناتج عن هذه المراجعة والمحاسبة التي تقومون بها، بالصوم والصلاة والقرآن والصدقات".

ولفت دريان الى "ان لبنان يعيش حال ترقب وانتظار، لا تخلو من بعض تفاؤل بإنجاز موازنة متوازنة، لإنقاذ الوطن من أي خلل في ماليته، وهذا يتطلب التضحية من قبل الجميع، بقبول الموازنة المرتقبة، مهما تباين حولها اختلاف الرأي. فالمعالجة تكون داخل اروقة مجلس الوزراء، وكلنا ثقة بالحكومة التي تدرس مشروع الموازنة بتأن وهدوء، وبشكل علمي ونهج جديد في التعاطي مع هذا الأمر، لإقراره في المجلس النيابي، الحريص ايضا على استقرار الوطن، وعيش المواطن".

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وناشد دريان القوى السياسية "لمساعدة الحكومة بدعمها، والوقوف إلى جانبها، ووقف السجالات التي تنعكس سلبا على حياة الناس، وخوفا على مستقبل لبنان، الذي يحاط بدعم عربي ودولي، فلنحافظ على بلدنا بتعاوننا وبوحدتنا وبعيشنا المشترك، وتلاقينا وتواصلنا مع كل من يريد بلبنان خيراً". وقال "لدينا فرصة لا يجب ان نضيعها، وهي انفتاحنا بعضنا على بعض، يداً بيد ، في السراء والضراء. والدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، تريد ان تساعدنا وتدعمنا ليبقى لبنان آمنا ومستقراً ومزدهرا".

اضاف: "كفى لبنان مزايدات، ولا يحاولن احد ان يوقع لبنان في الفرقة او التباين بين قياداته، ومع وطنه العربي، بخاصة الأشقاء في دول الخليج العربي، لأن ذلك لا نحصد منه إلا مزيداً من البلبلة والضياع. لبنان ساحة للخير، وكل واحد منا يجب ان يتحمّل مسؤوليته في تحقيق هذا الخير، للنهوض بالدولة ومؤسساتها، علينا ان نعمل معاً على تحصين وطننا، لنصونه من العواصف العاتية، التي تهب على العالم بين فترة واخرى، وتنعكس تبعاتها على المنطقة كلها".

ودعا إلى "فتح صفحة جديدة ونقلة نوعية في ممارسة التعامل في الشأن الداخلي والخارجي. نمر في مرحلة صعبة، فالمخاطر كثيرة، والاستهدافات للبنان ايضا كثيرة، ولن نتمكن من مواجهة هذه العواصف والصفقات الدولية، إلا بمزيد من التضامن والوعي والإدراك، وعدم التهجم على الأشقاء والأصدقاء. فلندع الخلق للخالق، وإلا هلكنا، فنحن بلد لا يتحمل أي هزة سياسية أو اقتصادية او امنية". وقال: "إن رسالة رمضان، ورسالة الدين كله، والعقل كله، والرشد كله، هي رسالة مسؤولية، وعلى أساس منها، لا يتحدد إيمان الإنسان فقط، بل وتتحدد إنسانيته. ولذلك يكون علينا باعتبار إيماننا، وباعتبار وطنيتنا، وباعتبار إنسانيتنا، أن نراجع أنفسنا وعقولنا وضمائرنا، لكي نستطيع صون نظام عيشنا المشترك، ونظامنا السياسي، وقبل ذلك وبعده، نظام وجودنا وإنسانيتنا".

ودعا الله مع قدوم شهر رمضان، شهر الرحمة وعمل الخير واستجابة الدعاء، "أن تجبر ضعفنا، وترحم أطفالنا من أهوال الفتن والحروب، وأن تهب أوطاننا السلم والأمن والأمان، وأن تخرجنا من هذه المحن المستعصية، وأن تهب وطننا السكينة والطمأننة، إنك يا رب العالمين حكيم قدير".